Maria Ghiorghiu, previziune sumbră despre președintele României: ”Arestat în celulă!”

Maria Ghiorghiu, cunoscuta clarvăzătoare din Iași, face o serie de previziuni sumbre despre viitorul politic al României. „Glasul Divin” a trezit-o brusc din somn în dimineața zilei de joi, 8 octombrie, și i-a dictat traseul „apocaliptic” al lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Maria Ghiorghiu revine în atenția publicului cu o serie de previziuni de-a dreptul „apocaliptice” despre România. Pe blogul său personal, clarvăzătoarea a tras un semnal de alarmă la nivel național și a transmis un mesaj cutremurător despre viitorul președintelui Nicușor Dan. Din câte se pare, în universul paralel al viziunilor sale, de pe fotoliul din Cotroceni, Nicușor Dan ar urma să ajungă direct în închisoare.

„România este un stat polițienesc”

Aceste informații cruciale i-au fost livrate în dimineața zilei de joi, 8 octombrie, când „Glasul Divin” l-a codificat pe Nicușor Dan sub numărul de agent „689”. De asemenea, clarvăzătoarea susține că „vocea” i-a vorbit pe un ton plin de furie, moment în care i-a arătat o imagine demnă de marile ecrane: o sală plină de oameni, iar la pupitru, nimeni alta decât Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Ea susține că nici aceasta nu va avea o viață ușoară, zilele ei în Parlamentul European fiind de pe acum numărate.

„8 Octombrie 2026, ora 4,18 ! Dragii mei, Astăzi dimineață, în zori, m-a trezit un Glas Divin care grăia așa: „ROMÂNIA este un Stat polițienesc! Și-atât! Iar un alt Glas striga tare, poruncește așa: „Vreau să mi-l condamnați pe acesta, 689! Nicușoooor, șase, opt, nouă!”. Așa grăia Glasul Divin, Glas care era tare furios, aproape că silabisea numărul de 689. După care, văd o Sală imensă plină de oameni, iar la pupitru era vipera de URSULA Von Der Leyen. Această viperă care a distrus ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE și care va fi demisă, ținea un discurs la pupitru, în fața oamenilor din Sala imensă. Numai că nimeni nu dorea s-o asculte. Toți cei care participau la Ședința din Parlamentul European erau foarte zgomotoși și strigau cu furie așa: „Chiar nu ne interesează! Jumătate din UNIUNEA EUROPEANĂ trăiește sub teroare!” Și nimeni nu voia să asculte discursul acestei vipere care a supt bogațiile Țărilor Europene, și-n mod special ale României Sfinte. Uniunea Europeană va deveni istorie, se va destrăma, iar această individă își va căuta un alt loc de muncă. Nicușor …689, un număr posibil al său, ca arestat în celulă.”, a spus Maria Ghiorghiu despre previziunea sa.

Maria Ghiorghiu a devenit o voce cunoscută în România pentru previziunile sale, susținând că primește semnale divine pe care le transmite apoi oamenilor. Deși unii privesc mesajele ei cu scepticism, mulți continuă să îi urmărească atent blogul și avertismentele, mai ales după coincidențele din trecut. În 2015, aceasta a prezis incendiul de la clubul Colectiv. Femeia susține că are o legătură directă cu Dumnezeu și că îi transmite des tot felul de previziuni despre ce urmează a se întâmpla.

De asemenea, Maria Ghiorghiu a fost casieriţă la Loteria Română şi probabil că acolo şi-a exersat puterea de prezicere. Apoi a devenit secretară într-un cabinet de avocatură, ceea ce spune că este şi în prezent. Cel puţin astea sunt meseriile trecute în prezentarea prezicătoarei din Iaşi.

Maria Ghiorghiu are un blog, acolo unde postează ceea ce susţine ea că îi este transmis prin vocile pe care le aude. Se consideră o persoană extrem de credincioasă şi acest lucru a ajutat-o să prevadă tragediile din ultimii ani.

Maria Ghiorghiu, o nouă previziune sumbră! Clarvăzătoarea susține că va avea loc un mare cutremur

Maria Ghiorghiu, previziune cutremurătoare! Ce îi așteaptă pe români: „Cerul, plin de nori negri”