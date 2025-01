Maria Ghiorghiu, o nouă previziune sumbră! Clarvăzătoarea susține că va avea loc un mare cutremur

Maria Ghiorghiu, previziune sumbră pentru români! Clarvăzătoarea susține că va avea loc un mare cutremur cât de curând.

Maria Ghiorghiu spune că a avut o premoniție care i-a spus că va urma un mare cutremur. În ultima vreme, au avut loc mai multe cutremure care au provocat panică printre oameni.

„Nu-i așa, de mult timp nu am mai avut vești despre cutremure, aici pe blogul DUMNEZEU EXISTA -MARTURII. Dar, iată că astăzi, la ora 6:30, m-a trezit o lumină albă și strălucitoare foarte, lumină ce-mi arăta în mijlocul ei, un seismograf al cărui ac tocmai era în funcțiune”, și-a început clarvăzătoarea relatarea.

”Vedeam și auzeam foșnetul acului care imprima pe hârtia specială linii negre mai mici la-nceput, aproape oblice, apoi acul seismografului a început a creiona linii mai mari, mai înalte și mai dese. Totul a durat până la 7 secunde, apoi a dispărut. Dragii mei, unde anume se va produce acest cutremur mai intens, eu nu știu a vă spune. Dar știu că vom auzi de el, și mai știu că țara noastră, România sfântă și aleasă, este ocrotită de astfel de cutremure dezastruoase. Vor fi cutremure în România, mai mari sau mai mici, dar nu vor muri oameni.

Cutremurele mici și medii din România au rolul de a reașeza Pământul. Vă veți întreba și pe bună dreptate, de ce am scris totuși despre acest cutremur despre care, nu știu unde se va produce. Am scris dragilor, pentru a respecta cu sfințenie cuvântul Lui Dumnezeu, am scris pentru că atunci când acesta va avea loc, să se cunoască puterea duhului sfânt prin toate câte-mi arată și-mi grăiește. Să nu ne temem niciodată dragilor, nici de cutremure și nici de război”, se arată în mesajul postat de Maria Ghiorghiu.

