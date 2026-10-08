Ian, primele declarații după gestul controversat făcut pe scenă: ”Sunt bărbat! Îmi asum consecințele și pe cale legală!”

Ian, primele declarații după gestul controversat făcut pe scenă: ”Sunt bărbat! Îmi asum consecințele și pe cale legală!”
Ian, prima reacție în urma scandalului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După ce a revoltat pe toată lumea cu gestul făcut la un concert din București, a venit momentul ca Ian să aibă prima reacție în urma celor întâmplate. După câteva zile de tăcere, trapperul a revenit în mediul online și a adresat problema. Acesta și-a cerut public scuze, punctând că nu a intenționat să își bată joc nici de public, nici de cei implicați în organizarea concertului. Mai mult, a subliniat că în momentul respectiv nu s-a gândit deloc la faptul că în public se aflau și minori.

În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă au avut parte de o surpriză. Ian a uitat că se află în fața publicului, iar atunci când nevoia l-a lovit, a urinat într-un colț de scenă.

Gestul făcut de Ian a luat amploare, iar artistul a fost criticat aspru. Mai mult, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi judecătorii au dispus măsura de control judiciar pentru 60 de zile.

Ian, prima reacție după gestul controversat

După ce a fost criticat de o mulțime de lume, dar și după ce a suportat consecințele legale, Ian a ieșit în față și a vorbit despre momentul controversat. Artistul și-a cerut scuze public pentru tot, punctând că la momentul respectiv nu i-a trecut prin cap că la concert se află și minori.

„Bun, a venit momentul să adresez și eu tot haosul ăsta, toată hărmălaia asta. Până acum n-am putut, am fost la poliție, cu control, predă pașaportul, avocați, un haos total. Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta hai să mă piși pe munca cuiva.

O secundă n-a fost treaba de așa ceva, doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori, am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap toată treaba asta. Nu m-am gândit, efectiv, știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”, a spus Ian, în mediul online.

„Sunt bărbat, îmi asum”

De asemenea, Ian nu și-a cerut scuze doar față de public, ci și de întreaga echipă care s-a ocupat de organizarea concertului. Mai mult, acesta a subliniat că nu își dorește ca acțiunile sale să îi afecteze colegii.

În urma celor întâmplate, trapperul spune că își asumă totul și a promis că de acum o să fie mult mai atent și nu o să o mai gafeze.

„Adică e normal că îmi pare rău de toată situația asta pe care am creat-o și față de copiii aia minori care erau acolo, față de mamele alea, puii mei, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi, care nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și să aibă cariera lui de suferit din cauza că am fost eu idiot.

Și încă o dată pe cale publică îmi cer scuze față de oamenii ăștia. Față de echipă mi-am cerut scuze și personal. Nu vreau să sufere cariera lui Edi sau cariera nimănui. Doamne ferește, sunt bărbat, îmi asum, și pe cale legală sufăr consecințe, și pe cale publică sufăr consecințe. Puii mei, am dat-o de gard, asta e, nu m-am gândit, data viitoare o să mă gândesc. Vă asigur că nu o să se mai întâmple niciodată chestia asta, adică asta să fie clar, mi-am învățat lecția!”, a mai spus Ian.

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Jesús del Cerro, regizorul spaniol stabilit în România, își lansează romanul la București
Jesús del Cerro, regizorul spaniol stabilit în România, își lansează romanul la București
Cum arată Cristina Pucean, la un an de la despărțirea de Bogdan de la Ploiești. S-a îngrășat 12 kilograme
Cum arată Cristina Pucean, la un an de la despărțirea de Bogdan de la Ploiești. S-a îngrășat 12 kilograme
Prințul Marco pregătește o transformare spectaculoasă! Ce a pus la cale după revenirea în România
Prințul Marco pregătește o transformare spectaculoasă! Ce a pus la cale după revenirea în România
Bibi de la Survivor 2026 l-a lăsat pe Aris Eram pentru Gabi Torje? Prima imagine cu ei împreună
Bibi de la Survivor 2026 l-a lăsat pe Aris Eram pentru Gabi Torje? Prima imagine cu ei împreună
Adela Popescu, aniversare cu emoții la 40 de ani! Declarația făcută de vedetă
Adela Popescu, aniversare cu emoții la 40 de ani! Declarația făcută de vedetă
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Mediafax
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
Click.ro
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.