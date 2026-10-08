Ian, primele declarații după gestul controversat făcut pe scenă: ”Sunt bărbat! Îmi asum consecințele și pe cale legală!”

După ce a revoltat pe toată lumea cu gestul făcut la un concert din București, a venit momentul ca Ian să aibă prima reacție în urma celor întâmplate. După câteva zile de tăcere, trapperul a revenit în mediul online și a adresat problema. Acesta și-a cerut public scuze, punctând că nu a intenționat să își bată joc nici de public, nici de cei implicați în organizarea concertului. Mai mult, a subliniat că în momentul respectiv nu s-a gândit deloc la faptul că în public se aflau și minori.
În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă au avut parte de o surpriză. Ian a uitat că se află în fața publicului, iar atunci când nevoia l-a lovit, a urinat într-un colț de scenă.
Gestul făcut de Ian a luat amploare, iar artistul a fost criticat aspru. Mai mult, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi judecătorii au dispus măsura de control judiciar pentru 60 de zile.
Ian, prima reacție după gestul controversat
După ce a fost criticat de o mulțime de lume, dar și după ce a suportat consecințele legale, Ian a ieșit în față și a vorbit despre momentul controversat. Artistul și-a cerut scuze public pentru tot, punctând că la momentul respectiv nu i-a trecut prin cap că la concert se află și minori.
„Bun, a venit momentul să adresez și eu tot haosul ăsta, toată hărmălaia asta. Până acum n-am putut, am fost la poliție, cu control, predă pașaportul, avocați, un haos total. Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta hai să mă piși pe munca cuiva.
O secundă n-a fost treaba de așa ceva, doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori, am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap toată treaba asta. Nu m-am gândit, efectiv, știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”, a spus Ian, în mediul online.
„Sunt bărbat, îmi asum”
De asemenea, Ian nu și-a cerut scuze doar față de public, ci și de întreaga echipă care s-a ocupat de organizarea concertului. Mai mult, acesta a subliniat că nu își dorește ca acțiunile sale să îi afecteze colegii.
În urma celor întâmplate, trapperul spune că își asumă totul și a promis că de acum o să fie mult mai atent și nu o să o mai gafeze.
„Adică e normal că îmi pare rău de toată situația asta pe care am creat-o și față de copiii aia minori care erau acolo, față de mamele alea, puii mei, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi, care nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și să aibă cariera lui de suferit din cauza că am fost eu idiot.
Și încă o dată pe cale publică îmi cer scuze față de oamenii ăștia. Față de echipă mi-am cerut scuze și personal. Nu vreau să sufere cariera lui Edi sau cariera nimănui. Doamne ferește, sunt bărbat, îmi asum, și pe cale legală sufăr consecințe, și pe cale publică sufăr consecințe. Puii mei, am dat-o de gard, asta e, nu m-am gândit, data viitoare o să mă gândesc. Vă asigur că nu o să se mai întâmple niciodată chestia asta, adică asta să fie clar, mi-am învățat lecția!”, a mai spus Ian.