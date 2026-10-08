Ian, primele declarații după gestul controversat făcut pe scenă: ”Sunt bărbat! Îmi asum consecințele și pe cale legală!”

După ce a revoltat pe toată lumea cu gestul făcut la un concert din București, a venit momentul ca Ian să aibă prima reacție în urma celor întâmplate. După câteva zile de tăcere, trapperul a revenit în mediul online și a adresat problema. Acesta și-a cerut public scuze, punctând că nu a intenționat să își bată joc nici de public, nici de cei implicați în organizarea concertului. Mai mult, a subliniat că în momentul respectiv nu s-a gândit deloc la faptul că în public se aflau și minori.

În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă au avut parte de o surpriză. Ian a uitat că se află în fața publicului, iar atunci când nevoia l-a lovit, a urinat într-un colț de scenă.

Gestul făcut de Ian a luat amploare, iar artistul a fost criticat aspru. Mai mult, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi judecătorii au dispus măsura de control judiciar pentru 60 de zile.

Ian, prima reacție după gestul controversat

După ce a fost criticat de o mulțime de lume, dar și după ce a suportat consecințele legale, Ian a ieșit în față și a vorbit despre momentul controversat. Artistul și-a cerut scuze public pentru tot, punctând că la momentul respectiv nu i-a trecut prin cap că la concert se află și minori.

„Bun, a venit momentul să adresez și eu tot haosul ăsta, toată hărmălaia asta. Până acum n-am putut, am fost la poliție, cu control, predă pașaportul, avocați, un haos total. Vreau să fie clar o singură chestie. Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta hai să mă piși pe munca cuiva. O secundă n-a fost treaba de așa ceva, doamne ferește. Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap, publicul nostru nu prea mai e alcătuit din minori, am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap toată treaba asta. Nu m-am gândit, efectiv, știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”, a spus Ian, în mediul online.

„Sunt bărbat, îmi asum”

De asemenea, Ian nu și-a cerut scuze doar față de public, ci și de întreaga echipă care s-a ocupat de organizarea concertului. Mai mult, acesta a subliniat că nu își dorește ca acțiunile sale să îi afecteze colegii.

În urma celor întâmplate, trapperul spune că își asumă totul și a promis că de acum o să fie mult mai atent și nu o să o mai gafeze.