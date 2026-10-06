Prietenii se leapădă de IAN. Blvck Matias, discurs manifest: „Îmi venea să intru în pământ de rușine”

Ian începe să rămână singur după scandalul de la Arenele Romane! La scurt timp după gestul care a pus pe jar lumea trapului, prietenul său, Blvck Matias, a decis să spună, pentru CANCAN.RO, ce gândește. Artistul a recunoscut că nu poate accepta sub nicio formă ceea ce a făcut Ian. Mai mult, Matias a mărturisit că i-a fost rușine de momentul în care un coleg de breaslă a ales să meargă atât de departe.

Matias a recunoscut că i-a fost, pur și simplu, rușine de momentul respectiv. Iar când un om din aceeași zonă muzicală îți spune că „îmi venea să mă bag în pământ”, e clar că situația a depășit de mult zona unei simple excentricități de scenă.

Matias a vorbit pentru CANCAN.RO despre scandal și a explicat de ce, din punctul lui de vedere, Ian a mers mult prea departe. Artistul a spus că un asemenea gest nu îl afectează doar pe cel care îl face, ci riscă să arunce o umbră peste toți cei care urcă pe scenă și cântă trap.

Ian începe să rămână singur după scandalul de la Arenele Romane

Dacă în lumea showbizului există regula nescrisă potrivit căreia colegii se mai „acoperă” între ei, de data aceasta nu pare să mai funcționeze. Blvck Matias nu a încercat nicio secundă să cosmetizeze povestea și a spus ce s-a întâmplat la Arenele Romane nu poate fi prezentat drept simplă nebunie artistică.

Cântărețul a spus că iubește trapul și tocmai din acest motiv îl deranjează și mai tare când un moment de genul acesta ajunge să definească un întreg gen muzical. În plus, Matias consideră că Ian ar trebui să iasă public, să explice și să-și asume ceea ce a făcut.

Matias a spus că problema cea mare este că în sală nu se aflau doar oameni veniți să vadă până unde poate merge un trapper. Erau și copii, părinți și fani care plătiseră ca să asiste la concertul idolului lor.

„Eu sunt un artist care cântă mai multe genuri de muzică, dar trapul are un loc foarte special în sufletul meu. Tocmai de aceea mă deranjează atât de tare ce s-a întâmplat. Nu am cum să susțin un asemenea gest și nici să mă prefac că nu ne afectează pe toți cei care facem muzică în zona asta. Sunt convins că, după ce s-a întâmplat, există părinți care se vor gândi de două ori înainte să-și mai lase copiii la un concert de trap.

Și asta e nedrept pentru foarte mulți artiști care muncesc, construiesc și încearcă să ducă genul ăsta de muzică într-o direcție bună. În afară, artiștii fac de multe ori gesturi controversate pentru energia aia de rockstar, de nonconformism, de «nu-mi pasă de reguli». Înțeleg și partea asta a culturii. Dar aici, din punctul meu de vedere, s-a trecut o limită. Putea să fie orice alt gest. Sincer, dacă vomita într-un colț după cât a cântat, mi s-ar fi părut mai rockstar decât ceea ce s-a întâmplat. Dar asta este doar părerea mea. Eu am un nepot de 14 ani. Puteam să fiu acolo cu el. Și nu vreau nici măcar să mă gândesc ce explicații ar fi trebuit să-i dau surorii mele dacă acel moment se întâmpla în fața lui. Am fost acolo cu prieteni maturi care veniseră cu copiii lor și, sincer, mie îmi venea să mă bag în pământ. Pentru mine, aici nu mai vorbim doar despre trapper sau despre artist. Vorbim despre unchi, despre viitorul părinte care voi fi și despre responsabilitatea pe care o avem când urcăm pe o scenă în fața unor oameni, printre care pot fi și copii. Noi, ca artiști, putem transmite energie prin muzică, prin versuri, prin atitudine, prin haine, prin gesturi nonconformiste. Putem fi controversați, putem provoca publicul, putem construi un personaj. Dar nu cred că există nicio justificare pentru a te dezbrăca și a face un asemenea gest în fața unor copii. Indiferent dacă a fost sau nu o strategie de marketing”, a spus Matias pentru CANCAN.RO.

„Să își ceară scuze părinților și copiilor care au fost acolo”

Blvck Matias a adus în discuție și un aspect pe care scandalul riscă să-l îngroape complet: oamenii care au tras din greu pentru ca revenirea lui Ian și Azteca să arate ca un eveniment important.

Artistul a spus că în spatele unei seri de concert nu sunt doar cei care urcă pe scenă și aprind microfonul. Sunt echipe întregi, tehnicieni, oameni care montează, demontează, investesc timp și bani și fac ca un asemenea eveniment să poată exista. Potrivit lui Matias, toate aceste eforturi riscă acum să fie asociate cu scandalul, în loc să fie ținute minte pentru spectacolul pregătit.

„Și mai e ceva care mă doare. Revenirea lui Ian și Azteca a fost una dintre cele mai așteptate și discutate reveniri. S-a muncit enorm pentru turneul ăsta. Au fost oameni care au montat și demontat scena, oameni care au investit timp, bani și energie ca totul să iasă bine. Și mă gândesc inclusiv la oamenii aceia care ar fi putut fi părinții noștri și care au muncit în spatele scenei pentru spectacolul respectiv. Îmi pare rău că toată munca lor este și va fi umbrită de gestul făcut în prima seară. Nu sunt aici să-l judec pe Ian ca om și nu cred că e treaba mea să-i dau eu o sentință. Fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Dar sper sincer să-și ia timp să iasă public, să explice ce s-a întâmplat și să-și ceară scuze, în primul rând părinților și copiilor care au fost acolo. Nu nouă, artiștilor. Noi ne vom vedea de treaba noastră. Cred că asta ar fi un gest matur și poate ar fi primul pas prin care să înceapă să repare imaginea pe care și-a afectat-o singur. Eu nu vreau ca trapul să fie asociat cu asta. Pentru că trapul înseamnă mult mai mult decât un gest grotesc făcut pe o scenă. Și tocmai pentru că iubesc genul ăsta de muzică, nu pot să tac atunci când un gest al unui artist ne poate pune pe toți în aceeași lumină”, a spus trapperul.

Ian și Matias urmau să scoată mai multe piese împreună

Pe lângă scandalul propriu-zis, situația ar putea avea și urmări în relațiile dintre artiști. Blvck Matias a dezvăluit că el și Ian aveau mai multe proiecte pregătite, unele dintre ele încă nelansate.

Acum, după tot ce s-a întâmplat, nici măcar el nu știe în ce direcție vor merge lucrurile.

De aici încolo, mingea pare să fie în terenul lui Ian. Dacă va ieși să vorbească, să explice și, mai ales, să-și ceară scuze celor care au fost în sală, este deja o altă discuție. Până atunci însă, mesajul transmis de Blvck Matias este destul de clar.

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Cine este, de fapt, Ian! Numele real al trapperului care a fost reținut după gestul controversat de pe scenă