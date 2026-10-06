Ian, în mijlocul unui nou scandal! Ce i-a făcut rivalului înainte de Arenele Romane: „E nebun la cap”

Scandalul lui Ian de la Arenele Romane începe să scoată la iveală și războaiele din spatele reflectoarelor! IDK, unul dintre oamenii cu care trapperul a avut cele mai aprinse contre, a povestit, pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat între ei chiar cu câteva zile înainte ca imaginile cu gestul făcut de Ian pe scenă să provoace un adevărat cutremur în lumea trapului.

Scandalul dintre IDK și Ian ar fi pornit de la muzică, turnee și bani. Ian i-ar fi transmis că este „prăjit” și că ar avea nevoie de un RMN. Câteva zile mai târziu, trapperul a fost filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane.

Cel mai mare rival al lui Ian intervine în scandalul momentului!

Conflictul dintre cei doi nu este de ieri, de azi. IDK a spus că divergențele au apărut în urmă cu mai mult timp și că diferențele dintre ei nu țin doar de muzică, ci și de felul în care fiecare privește viața și cariera.

Numai că, înainte de concertul de la Arenele Romane, tensiunile ar fi ajuns din nou la un alt nivel. IDK a spus că a criticat faptul că unii artiști par să fie mai preocupați de turnee și bani decât de lansarea propriu-zisă a muzicii.

IDK a spus că Ian a vorbit urât de el și că nu se va schimba niciodată. Trapperul consideră că, în 2018, el și Azteca erau cu adevărat niște exemple de urmat, dar că substanțele interzise i-au distrus.

„Fix cu câteva zile înainte să se întâmple ce s-a întâmplat pe scenă la Arenele Romane, făcea story-uri și zicea să îmi fac RMN, că sunt prăjit la cap și că eu nu știu să vorbesc. Eu doar am pus pe story și am întrebat de ce nu face lumea muzică înainte să facă turnee, de ce este lumea hungry după bani și nu după muzică.

E un nebun la cap și eu m-am luat într-o zi de el pentru că punea pe internet numai căcaturi și promova acest turneu și am zis: „De ce nu faceți și voi un album?”. El făcea d-astea la mine, că eu sunt prăjit, că am probleme la cap, că IDK nu o să fie ca mine niciodată în viața lui. Omul este pe filmele lui și o să fie pe filmele lui toată viața. Eu am fost fan Ian și Azteca când aveam 14-15 ani și pot să înțeleg copiii de acum care zic că sunt tari. Iubesc perioada lor din 2018, dar acum sunt niște prăjiți”, a spus IDK pentru CANCAN. RO.

A fost plasat sub control judiciar

Pe 2 octombrie 2026, Ian și Azteca au urcat pe scena de la Arenele Romane pentru debutul turneului lor. În timpul concertului, Ian a fost filmat de spectatori în timp ce urina pe scenă, iar imaginile au ajuns rapid în mediul online și au devenit virale.

Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu după apariția imaginilor, iar artistul a fost chemat la audieri. Ulterior, Ian a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au dispus apoi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, arată comunicatul de ieri al Poliției.

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Cine este, de fapt, Ian! Numele real al trapperului care a fost reținut după gestul controversat de pe scenă