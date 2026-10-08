Scandal de pomină la FAN Courier! Acuzații rasiste, ”jucării pentru adulți” oferite cadouri și o economistă cu nervii întinși la maximum!

Scandal cât casa într-unul dintre sediile celui mai mare jucător de pe piața de curierat din România! O economistă cu aproximativ 11 ani vechime la FAN Courier a ajuns să fie concediată disciplinar după un război intern care a pornit de la zilele de muncă lucrate de acasă și a degenerat în jigniri degradante, conflicte cu superiorii și chiar un episod incredibil în care apar… jucării pentru adulti!

Compania a pus pe masa cercetării disciplinare nu mai puțin de șapte acuzații la adresa ei. Numai că femeia, pe care o vom identifica doar prin inițialele A.A., nu a acceptat să plece în liniște. A dat FAN Courier în judecată, iar odată ajuns dosarul în fața magistraților, o bună parte dintre reproșurile angajatorului au fost demolate.

Totul a culminat pe 2 iulie 2025, când economista a fost concediată disciplinar.

În documentele dosarului apar reproșuri dintre cele mai diverse: depășirea numărului de zile de work-from-home, un ton considerat nepotrivit față de superiori, nerespectarea unor proceduri stabilite în zona financiară, conflicte cu o colegă, discuții privind primele acordate altor departamente, absențe și un comportament considerat ”incompatibil cu regulile interne ale companiei”.

În mijlocul tuturor acestor acuzații avea să apară însă un episod care pare desprins mai degrabă dintr-un scandal între vecine decât din departamentul financiar al unei companii uriașe.

„Țigancă împuțită” și un vibrator ajuns în mijlocul scandalului

Conflictul dintre A.A. și una dintre colegele sale a fost unul dintre punctele grele ale cercetării disciplinare. Potrivit celor invocate în proces, economista ar fi folosit la adresa unei colege expresia „țigancă împuțită”.

Într-o altă discuție, ar fi caracterizat-o drept „nesatisfăcută”.

Dar lucrurile nu s-ar fi oprit aici. Într-un referat întocmit de un superior al angajatei apare inclusiv acuzația că A.A. i-ar fi oferit colegei, în bătaie de joc, un vibrator.

„În fine, precizează dl ###### că i s-a adus la cunoştinţă de către echipa din departament că reclamanta a folosit cuvinte jignitoare la adresa unei colege din departamentul Invoicing & Dept Recovery (ţigancă împuţită, că este nesatisfăcută şi că îi face cadou un vibrator)”.

În schimb, un martor a confirmat că a auzit expresia cu caracter discriminatoriu. Judecătorii au considerat, prin urmare, că aici exista într-adevăr o abatere disciplinară.

O altă acuzație importantă era legată de numărul zilelor în care economista lucrase de acasă. FAN Courier îi reproșa că și-ar fi luat unilateral mai multe zile de work-from-home decât îi erau permise și că ar fi încălcat astfel regulile interne.

Numai că și aici dosarul a produs o surpriză. Din actele analizate de instanță a rezultat că limita relevantă pentru activitatea sa era de 12 zile, nu de 10, așa cum fusese avut în vedere în cadrul acuzației disciplinare.

În aceste condiții, judecătorii nu au considerat că episodul putea fi pus în sarcina femeii în maniera în care fusese prezentat de angajator. Și nu a fost singura acuzație care s-a ”subțiat” în sala de judecată.

Instanța nu a găsit suficiente probe nici pentru toate reproșurile referitoare la nerespectarea unor dispoziții venite de la conducerea financiară, discuțiile despre prime sau celelalte episoade adunate în decizia de concediere.

Șapte acuzații pe masă. Doar două au rămas în picioare

La final, din cele șapte fapte imputate salariatei, instanța a considerat că doar două reprezentau abateri disciplinare suficient demonstrate. Una privea expresia discriminatorie adresată colegei. Cealaltă privea o modalitate neprofesională de adresare față de un superior.

Judecătorii au apreciat că, deși cele două comportamente meritau sancționate, ele nu justificau cea mai dură măsură prevăzută de legislația muncii: desfacerea disciplinară a contractului.

În ecuație a intrat și faptul că economista avea aproximativ 11 ani vechime în companie. Cu alte cuvinte, instanța n-a spus că femeia nu făcuse nimic greșit, a spus că faptele ei nu erau atât de grave încât să fie demisă.

Pe 9 septembrie 2026, Tribunalul București a admis în parte contestația formulată de A.A. Decizia de concediere disciplinară a fost înlocuită de judecători cu o sancțiune mult mai ușoară: reducerea salariului de bază cu 10% timp de trei luni.

Și asta nu a fost tot. Instanța a dispus reintegrarea femeii în postul pe care îl ocupa anterior, precum și plata drepturilor salariale de care ar fi beneficiat din momentul concedierii și până la revenirea efectivă la serviciu.

FAN Courier a fost obligată, de asemenea, să-i achite 5.718 lei cheltuieli de judecată.

Economista încercase însă să obțină și o sumă serioasă pentru prejudiciul pe care susținea că l-a suferit. A cerut 150.000 de lei daune morale, dar solicitarea a fost respinsă.

CANCAN.RO a transmis o solicitare oficială către FAN Courier, prin care a cerut un punct de vedere cu privire la dosarul prezentat în acest articol și la aspectele reținute de instanță. Până la data publicării materialului, reprezentanții companiei nu au răspuns solicitării noastre.

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