Schimbare majoră la Fan Courier. Se închid toate sediile fizice

Fan Courier a luat o decizie importantă, închizând toate agențiile din țară. Astfel, clienții nu ar mai avea posibilitatea de a ridica sau trimite colete direct din punctele de lucru ale companiei de curierat.

Reprezentanții companiei afirmă că această decizie este influențată de schimbările din piață și de interesul tot mai mare al clienților pentru soluții de tip self-service, potrivit economica.net.

FAN Courier va miza pe rețeaua FANbox

Reprezentanții companiei precizează că închiderea sediilor fizice nu are la bază motive de ordin financiar. De fapt, aceasta este o consecință a schimbării comportamentului consumatorilor, a explicat Adriana Manu, director de marketing și comunicare al companiei, conform sursei citate.

În acest context, FAN Courier își va concentra în continuare activitatea pe extinderea rețelei FANbox. Rețeaua este formată din peste 3.000 de lockere, dar și pe parteneriatele de tip Collect Point, care permit ridicarea și predarea coletelor în regim non-stop, 24/7.

Modificările care îi privesc direct pe clienți

În urma procesului de reorganizare, clienții nu vor mai avea posibilitatea de a ridica sau expedia colete direct din agențiile companiei, așa cum făceau în mod obișnuit până acum. În plus, în cazul livrărilor care nu pot fi finalizate, anumite puncte de lucru vor funcționa într-un program restrâns, între orele 09:00 și 11:00, în zilele lucrătoare.

În acest nou model operațional, accentul principal este pus pe livrarea prin lockere sau pe ridicarea coletelor din puncte partenere.

Modificarea are impact în special asupra magazinelor online, care apelau la agențiile companiei pentru cântărirea coletelor și emiterea AWB-urilor. În perioada următoare, acestea vor fi nevoite să folosească platformele digitale sau să opteze pentru livrarea directă prin curier ori prin rețeaua de lockere.

„Activitatea noastră este coordonată din HUB-ul central din nordul Bucureștiului, din Ștefăneștii de Jos. Suplimentar, avem 15 centre operaționale (micro-depozite) zonale în Capitală, pentru optimizarea livrărilor. Pentru ca toate trimiterile să ajungă în cel mai scurt timp la destinație am deschis 140 puncte de lucru în țară și 14 puncte de tranzit în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Mureș, Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Târgu Jiu, Pitești și Timișoara”, se precizează pe site-ul Fan Courier.

De precizat este faptul că angajații din agențiile care vor fi închise nu vor fi concediați. Aceștia vor fi redistribuiți în alte departamente și structuri operaționale ale firmei.

