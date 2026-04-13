Acasă » Știri » Schimbare majoră la Fan Courier. Se închid toate sediile fizice

Schimbare majoră la Fan Courier. Se închid toate sediile fizice

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 13:01
Schimbare majoră la Fan Courier. Se închid toate sediile fizice
Schimbare majoră la Fan Courier. Toate sediile fizice urmează să fie închise / Sursa foto: Pixabay

Fan Courier a luat o decizie importantă, închizând toate agențiile din țară. Astfel, clienții nu ar mai avea posibilitatea de a ridica sau trimite colete direct din punctele de lucru ale companiei de curierat.

Reprezentanții companiei afirmă că această decizie este influențată de schimbările din piață și de interesul tot mai mare al clienților pentru soluții de tip self-service, potrivit economica.net.

FAN Courier va miza pe rețeaua FANbox

Reprezentanții companiei precizează că închiderea sediilor fizice nu are la bază motive de ordin financiar. De fapt, aceasta este o consecință a schimbării comportamentului consumatorilor, a explicat Adriana Manu, director de marketing și comunicare al companiei, conform sursei citate.

În acest context, FAN Courier își va concentra în continuare activitatea pe extinderea rețelei FANbox. Rețeaua este formată din peste 3.000 de lockere, dar și pe parteneriatele de tip Collect Point, care permit ridicarea și predarea coletelor în regim non-stop, 24/7.

Modificările care îi privesc direct pe clienți

În urma procesului de reorganizare, clienții nu vor mai avea posibilitatea de a ridica sau expedia colete direct din agențiile companiei, așa cum făceau în mod obișnuit până acum. În plus, în cazul livrărilor care nu pot fi finalizate, anumite puncte de lucru vor funcționa într-un program restrâns, între orele 09:00 și 11:00, în zilele lucrătoare.

În acest nou model operațional, accentul principal este pus pe livrarea prin lockere sau pe ridicarea coletelor din puncte partenere.

Modificarea are impact în special asupra magazinelor online, care apelau la agențiile companiei pentru cântărirea coletelor și emiterea AWB-urilor. În perioada următoare, acestea vor fi nevoite să folosească platformele digitale sau să opteze pentru livrarea directă prin curier ori prin rețeaua de lockere.

„Activitatea noastră este coordonată din HUB-ul central din nordul Bucureștiului, din Ștefăneștii de Jos. Suplimentar, avem 15 centre operaționale (micro-depozite) zonale în Capitală, pentru optimizarea livrărilor. Pentru ca toate trimiterile să ajungă în cel mai scurt timp la destinație am deschis 140 puncte de lucru în țară și 14 puncte de tranzit în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Mureș, Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Târgu Jiu, Pitești și Timișoara”, se precizează pe site-ul Fan Courier.

De precizat este faptul că angajații din agențiile care vor fi închise nu vor fi concediați. Aceștia vor fi redistribuiți în alte departamente și structuri operaționale ale firmei.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are un curier la Fan Courier. Cât câștigă lunar fără tips-uri

Salariu curier Glovo 2026. Cât încasează în fiecare lună în funcție de orele lucrate

Iți recomandăm
Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”
Știri
Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină
Știri
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății…
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Mediafax
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria:...
Apar primele căpșuni românești. Cât costă un kilogram
Gandul.ro
Apar primele căpșuni românești. Cât costă un kilogram
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la poalele Retezatului
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile din Ungaria
Mediafax
Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile...
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți o fac
Click.ro
La cât timp trebuie să schimbi lenjeria de pat, de fapt. Greșeala pe care mulți...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO. Doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului
Digi24
VIDEO. Doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor.ro
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
go4it.ro
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Apar primele căpșuni românești. Cât costă un kilogram
Gandul.ro
Apar primele căpșuni românești. Cât costă un kilogram
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”
Anunțul de angajare care i-a enervat pe români. „Studiez șase ani și iau mai puțin decât atât”
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ...
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină
BANCUL ZILEI | În a doua zi de Paște, Bulă intr în bar, foarte fericit
BANCUL ZILEI | În a doua zi de Paște, Bulă intr în bar, foarte fericit
Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km ...
Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km la oră
Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele ...
Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele culinare de Paște
Doliu în politica din România. Dan Artimon a murit
Doliu în politica din România. Dan Artimon a murit
Vezi toate știrile