TAROM îi avertizează pe cei care vor să cumpere bilete online: ”Pot apărea temporar dificultăți”

Pasagerii care intenționează să își cumpere în perioada următoare bilete de avion de la TAROM sunt avertizați că s-ar putea confrunta cu probleme temporare în timpul procesului de rezervare. Compania aeriană desfășoară în această perioadă o serie de operațiuni de actualizare și verificare a sistemelor informatice, iar intervențiile pot avea efecte asupra funcționării platformei online.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul aerian, website-ul TAROM trece printr-un proces de actualizare, în paralel cu verificarea sistemelor care stau la baza rezervărilor. Din acest motiv, anumite funcții disponibile în mod obișnuit pe site ar putea să nu funcționeze temporar la parametrii normali.

Locurile afișate pe site s-ar putea să nu fie disponibile în sistem

Una dintre situațiile cu care se pot confrunta cei care încearcă să facă o rezervare este legată de disponibilitatea locurilor. Numărul de locuri afișat pe platforma online ar putea să difere, pentru anumite perioade, de situația existentă în sistemul intern de rezervări al companiei.

Problema este importantă în special pentru pasagerii care caută bilete pentru curse internaționale. Astfel, un loc care apare disponibil pe site nu reprezintă neapărat, în toate cazurile, situația actualizată din sistemul de rezervări.

TAROM recomandă, prin urmare, o atenție sporită celor care intenționează să cumpere bilete în următoarele zile. În cazul în care procesul de rezervare este întrerupt, apar erori sau informațiile privind locurile disponibile par neclare, pasagerii au la dispoziție și varianta contactării reprezentanților companiei.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, potrivit TAROM.

Pasagerii pot apela la Call Center

Cei care întâmpină dificultăți în efectuarea unei rezervări online pot contacta Call Center-ul TAROM. Reprezentanții companiei pot verifica disponibilitatea reală a locurilor și pot oferi asistență în ceea ce privește realizarea rezervării și achitarea biletului.

Recomandarea este relevantă mai ales pentru persoanele care au nevoie să călătorească la o anumită dată și nu își permit să amâne achiziționarea biletului până la finalizarea operațiunilor tehnice. Verificarea directă prin intermediul companiei poate evita situațiile în care pasagerii se bazează pe informații care nu sunt actualizate în timp real pe platforma online.

De asemenea, eventualele dificultăți semnalate de TAROM se referă la procesul de achiziție și la sistemele informatice, nu la desfășurarea zborurilor.

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