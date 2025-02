Propunerea l-a ”zguduit” pe Keo, dar prietenii l-au rezolvat: ”Bagă-te, e bestial!” ”Mi-a fost teamă să mă transform în femeie!”

Keo va face echipă cu Alexandra Ungureanu în noul sezon Te cunosc de Undeva care va avea premiera sâmbătă la ora 20.30. Cei doi formează un duo cu state vechi, cu o experiență de peste 20 de ani pe scenă, așadar sezonul 21 al emisiunii promite multe. Așa cum știm, producătorii au vrut un suflu nou în cadrul emisiunii, astfel că nu doar concurenții sunt aleși pe sprânceană, dar și la masa juriului s-au făcut ceva schimbări. Keo a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care ne-a dezvăluit de ce a avut o reticență înainte de a accepta proiectul, ce sfaturi i-au dat prietenii care au trecut pe acolo în calitate de concurenți, dar și care este motivul pentru care partenera sa, Misty, a ajuns la filmări pe nepusă masă.

La avanpremiera Te cunosc de undeva Keo a revenit în prim plan și este pregătit de transformările de senzație din noul sezon Te cunosc de undeva. Cu toate că recunoaște că a fost mai greu de convins la început, artistul consultându-se cu mai mulți foști concurenți, Keo a acceptat provocarea și, alături de Alexandra Ungureanu este decis să facă spectacol în cadrul showului. Ce sfaturi i-au dat foștii concurenți, Connect-R și Florin Ristei, dar și prin ce peripeții a trecut la filmări, afăm de la el.

Keo dezvăluie de ce a acceptat propunerea Te cunosc de undeva: „Aveam o reticență”

CANCAN.RO: Keo, mă bucur tare mult că ne întâlnim la avanpremiera Te cunosc de undeva. Noul sezon îl vor urmări telespectatorii în curând. Spune-mi, te rog, cum ai primit propunerea de a participa în noul sezon alături de Alexandra Ungureanu?

Keo: Am primit o invitație și Emilia, producătoarea, mi-a spus: Keo, știi ceva, sună-ți colegii de breaslă și întrebă-i pe ei dacă nu le-a plăcut. Sună-l pe Connect-R, sună-l pe Ristei și întreabă-i pe ei dacă nu le-a plăcut. Mie îmi era puțin frică să mă transform în femeie, aveam o reticență. Și toată lumea mi-a zis: Bagă-te, este o chestie bestială, nu o să regreți. Iar acum când mă gândesc îmi dau seama că dacă nu m-aș fi băgat, aș fi fost un mare fraier, este bestial, este o experiență pe care nu mi-aș fi dorit să o ratez. Mai ales că am fost întrebat cu cine aș fi vrut să fac echipă și am spus că aș vrea cu Alexandra Ungureanu.

CANCAN.RO: Evident, de atâția ani formați un duo pe scenă și vă cunoașteți foarte bine, este un atuu. Și, hai să fim sinceri, îți dai seama și oamenii de la Te cunosc de undeva de când îl așteptau pe Keo?

Keo: Avea o vorbă prietenul nostru Skizzo Skillz că eu și Alexandra suntem un fel de Stela și Arșinel.

CANCAN.RO: Faptul că vă cunoașteți foarte bine este un avantaj, clar. Dar poate asta să fie și un dezavantaj?

Keo: Nu există dezavantaje în a lucra cu cineva cu care te înțelegi foarte bine și cu care ai experiența de a lucra. Noi am lucrat atâția ani împreună, am fost pe scenă împreună, i-am compus multe piese Alexandrei, cred că este acolo o complicitate care ne ajută.

CANCAN.RO: Îmi spuneai că nu erai deschis la travesti, ți-a picat până acum vreun travesti și cum a fost prima dată când te-ai machiat, când ți-ai pus tocuri?

Keo: Mi-a picat și blondă, dar și o brunetă. Îmi stă bine blondă, vă invit să vă dați cu părerea. Prima dată nu am avut tocuri, a doua oară platforme. Mi-a fost dubios de ușor.

CANCAN.RO: Ai luat-o ușor, întâi fără tocuri, apoi platforme, în câteva episoade te vedem pe tocuri de 15 cm.

Keo: Hai să nu aruncăm în Univers că ruleta aceea este ca un fel de ruletă rusească. M-ai panicat un pic acum dacă stau să mă gândesc.

Ce i-a spus Misty când l-a văzut transformat: „Mi-a dat cu virgulă”

CANCAN.RO: Se spune să nu aruncăm în Univers anumite cuvinte. Practici treaba asta, nu?

Keo: Da, eu cred în asta foarte mult. Este o chestie pe care nu o fac suficient, ar trebui să aruncăm în Univers anumite cuvinte ca Universul să ne servească. La ruletă să pice ce o pica până la urmă, altele sunt importante. E un joc, e amuzant și mă scoate complet din zona de confort. Nu contează că ești cântăreț, dimpotrivă. Pentru noi, este ca un pietroi legat de picior pentru că trebuie să dezvățăm tot ce am învățat în 20 de ani de carieră. Practic, toată cariera mea am învățat să construiesc un personaj al meu, o personalitate foarte bine conturată, reconoscibilă, și în felul de a fi și de a cânta. Lucrurile astea la Te cunosc de undeva sunt dușmanul tău, acolo trebuie să fii cât mai aproape de alt personaj. Și practic toate lucrurile la care ai lucrat se întorc împotriva ta.

CANCAN.RO: Ai apucat să vorbești cu Misty înainte de filmări? Cum i s-a părut ideea, te-ai consultat cu ea înainte de a accepta?

Keo: Da, pentru că este un proiect care este foarte provocator și îți cere. Practic îți monopolizează 80% din timp, să știi. Ea a fost foarte drăguță și a acceptat să mă susțină și să aibă grijă cu fetița. Urmează și pentru ea niște proiecte foarte cool. Ea a văzut niște poze cu mine de la transformări și a și venit la filmări. M-a văzut femeie și i-a plăcut. Mi-a dat cu virgulă.

