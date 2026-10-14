Afacerea care o va umple de bani pe Gabriela Cristea. Vedeta are planuri mari la mii de kilometri de București: „Ne dorim să avem din ce să trăim la bătrânețe!”

Afacerea care o va umple de bani pe Gabriela Cristea. Vedeta are planuri mari la mii de kilometri de București: „Ne dorim să avem din ce să trăim la bătrânețe!”
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Gabriela Cristea pregătește o investiție importantă în Italia, acolo unde casa veche cumpărată a fost deja demolată, iar terenul este pregătit pentru un nou început. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au planuri mari pentru proprietatea în care vor să construiască de la zero o afacere cu potențial turistic. CANCAN.RO a aflat, chiar de la vedetă, ce urmează să se întâmple cu proprietatea și cum își imaginează cei doi viitorul proiect.

Gabriela Cristea nu stă degeaba când vine vorba despre viitor! În timp ce mulți se gândesc la vacanțe și relaxare, vedeta pune la cale un proiect ambițion, tocmai în Italia, departe de agitația din București. Casa pe care o deține acolo a fost demolată, iar terenul a fost pregătit pentru construcția unei noi clădiri, care ar urma să devină un boutique-hotel cu până la 10 camere. Nu este vorba dpar despre o proprietate de care să se bucure în vacanțe, ci despre o investiție pe termen lung, gândită inclusiv pentru anii bătrâneții.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda își deschid o afacere în Italia/ sursa foto: social media

Ce afacere pregătește Gabriela Cristea în Italia

Contactată de CANCAN.RO, Gabriela Cristea a dezvăluit, în exclusivitate, planurile pe care le are pentru proprietatea din Italia. Vedeta recunoaște că urmează o perioadă cu multă muncă și că emoțiile nu lipsesc, mai ales că întreaga construcție va fi realizată de la zero.

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„S-a demolat casa și s-a făcut terenul ca să se înceapă reconstrucția casei noi. Avem foarte mult de muncă, da. Și sunt așa, cu inima strânsă. Vrem să o facem de la zero și o să facem… O să facem un boutique-hotel cu șapte sau opt camere, până în zece, oricum. Le vom da spre închiriere.„ a mărturisit Gabriela Cristea pentru CANCAN.RO

Mai mult, Gabriela Cristea privește această investiție ca pe o formă de siguranță financiară pentru viitor. Vedeta nu ascunde că își dorește să aibă o sursă de venit care să-i permită să se bucure de bătrânețe fără presiunea de a munci în permanență.

„Bine, în primul an probabil că o să stăm doar noi acolo, să ne bucurăm de ea, după ce o să fie gata. Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe. Asta ne dorim, să putem să avem din ce să trăim la bătrânețe. Nu vrem să ne mutăm acolo. Noi mergem foarte des. Uite că s-a întâmplat ca în septembrie să nu mergem deloc. Dar mergem lunar acolo, cel puțin 3-4 zile. Și probabil că, la un moment dat, o să stăm jumătate pe aici, jumătate pe acolo. Dar nu, nu o să ne mutăm. Adică sediul central o să fie aici, în România.„ a mai spus vedeta.

Deși terenul a fost pregătit pentru reconstrucție, Gabriela Cristea a explicat pentru CANCAN.RO, că lucrările la noua clădire depinnd de obținerea autorizației de construire.

„Referitor la ce sumă vom ajunge cu lucrările casei , încă nu am ajuns la o concluzie. Încă nu ne-am luat autorizația de construire, pentru că acolo… Întâi am luat autorizație de demolare și trebuie să vină, nu știu, zilele astea, azi, mâine, ceva de genul ăsta, să facă constatarea cei de la primărie și abia după aceea se depune proiectul. În baza, cum se cheamă, a constatării de demolare, se depune pentru autorizația de construire.

Și abia după aceea, pentru că noi o să depunem un proiect, dar să vedem dacă ni-l aprobă 100%, pentru că există un nomenclator și acolo. Nu putem să construim noi după capul nostru. De exemplu, nu avem voie să avem clădirea mai înaltă de 10 metri.

Avem un anumit număr de metri pătrați pe care putem să-l construim. Oricum, am construit și am depus un proiect maxim din cât puteam să construim. Chiar dacă avem un teren foarte mare, nu putem să construim așa, hai să trântim 10 blocuri și să facem un parter.”

Proiectul arhitectural este deja conturat/ sursa foto: social media

Cum va arăta noua casă

Gabriela Cristea ne-a mărturisit și cum va arăta viitoarea construcție. Proiectul arhitectural este deja conturat, iar vedeta spune că reacțiile celor care l-au văzut au fost pe măsura.

„Proiectul este foarte frumos. Toți oamenii care l-au văzut au zis că este wow, pentru că este o casă superbă, cu niște terase foarte frumoase, în stil italian, din alea cu coloane. Proprietatea este situată pe dealuri și totul e terasat.

În partea de jos, unde avem terenul foarte mare, ne dorim să facem un spațiu unde să organizăm evenimente.

Avem o firmă de arhitectură și avem un prieten care este român și care are firmă de construcții și care ne ajută cu tot ce trebuie.”

VEZI ȘI: Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini

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