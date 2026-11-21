Finala emisiunii „Insula iubirii” se apropie cu pași repezi. Prin urmare, concurenții încep să resimtă tot mai intens faptul că experiența din Thailanda este pe cale să se încheie. Dacă pentru unii această provocare a însemnat clarificarea relațiilor de cuplu, pentru alții a fost ocazia de a lega noi conexiuni și de a descoperi sentimente neașteptate. Este și cazul Biancăi Iotu, care, după ce a renunțat la relația cu Remi, s-a apropiat tot mai mult de ispita Narcis Bujor.

Cu toate acestea, lucrurile nu par să fie atât de simple între cei doi. Bianca a lăsat să se înțeleagă că și-ar fi dorit ca Narcis să fie mai deschis în privința sentimentelor sale, mai ales că ea, la rândul ei, a ales să se destăinuie și să îi arate ceea ce simte. Apropierea lor a fost pusă însă în fața unui moment dificil: plecarea din Thailanda și despărțirea de oamenii alături de care au trăit această experiență.

Bianca Iotu a rupt două conexiuni în mai puțin de o lună

Pe măsură ce finalul experienței se apropie, Bianca a început să conștientizeze că mai multe dintre poveștile începute în Thailanda se vor încheia odată cu plecarea de pe insulă. Chiar dacă s-a apropiat de Narcis Bujor, aceasta nu știe ce se va întâmpla între ei după întoarcerea acasă și pare să fie măcinată de incertitudinea viitorului.

La testimonial, Narcis a vorbit despre legătura creată și despre emoțiile care au apărut odată cu apropierea finalului.

„Cu toții ne bucuram că am trăit această experiență împreună și ne-a unit”, a mărturisit ispita Narcis Bujor.

De cealaltă parte, Bianca a recunoscut că momentul despărțirii va fi unul încărcat emoțional. Concurenta a povestit că îmbrățișările, lacrimile și gesturile de afecțiune au făcut-o să realizeze că anumite conexiuni nu vor continua neapărat și după încheierea emisiunii. Ba mai mult, acest lucru a fost subliniat și de Narcis, în timpul unei discuții de pe plajă purtată în același loc în care Bianca Iotu a păcătuit.

„N-am mințit o secundă și un cuvânt când am vorbit cu tine. Și n-am mințit o secundă când am zis că te admir pentru curaj (…) Totul a fost ok până când lucrurile au devenit foarte evidente, ți-ai creat așteptări (…) De câte ori am vorbit, noi nu am vorbit niciodată despre viitor, de sentimente sau de alte lucruri, ci doar despre ceea ce este benefic. Focul pe care îl ai în tine e mare (…) Rolul meu în viața ta se apropie de final”, i-a spus Narcis Bujor Biancăi Iotu.

Aceasta a explicat că, după ce a pus punct relației cu Remi, urmează să se despartă și de Narcis, cel alături de care și-a permis să fie vulnerabilă. Totodată, blondina a realizat că, în mai puțin de o lună, a ajuns să se îndepărteze de doi oameni cu care reușise să construiască legături emoționale.

„Mi-am dat seama că (n.r. râde) m-am despărțit de două persoane în 21 de zile. M-am despărțit și de ispită, nu doar de persoana cu care am venit în cuplu”, a declarat Bianca Iotu.

Cătălin Brânză l-a „scăpat” pe Narcis de sentimentele Biancăi

Un moment aparte a fost discuția pe care Bianca a avut-o cu ispita Cătălin Brînză. Concurenta i-a mărturisit că simțea deja că unele povești se apropie de final. Mai mult, răspunsul primit din partea acestuia a fost unul scurt, dar sugestiv, și care l-a scăpat pe Narcis Bujor de insistențele blondinei. Reamintim că, în urmă cu câteva ediții, cele două ispite masculine au discutat despre sentimentele puternice pe care Bianca le arăta față de Narcis, dar care nu sunt împărtășite și de acesta.

„Deja se simțea un gol în stomac, ne-am luat în brațe, am plâns, ne-am luat de mână. Eu chiar simțeam că se termină mai multe povești și chiar i-am spus lui Cătă (n.r. ispita Cătălin Brînză) că se termină multe povești în seara asta și mi-a zis «Lasă-le să se termine»”, a povestit Bianca Iotu.

Replica lui Cătălin Brînză a venit într-un moment în care Bianca avea nevoie să accepte că nu toate legăturile construite în Thailanda vor avea un viitor în afara emisiunii.

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