Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1, este o prezență tot mai rară pe străzile din București. Radu Vâlcan, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit că nu îi mai place agitația din capitală. În schimb, adoră să petreacă tot mai mult timp departe de orașul care l-a făcut celebru în România. Află detalii!

Din aprilie 2025, Adela Popescu și Radu Vâlcan se bucură de locuința pe care și-au construit-o în localitatea Șușani, unde și-au amenajat treptat un mic colț de Rai. Acolo petrec cele mai multe veri, în compania copiilor și a prietenilor care îi vizitează ori de câte ori se ivește ocazia.

Lui Radu Vâlcan nu-i mai place în București!

Recent, prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a mărturisit că nu-i mai place agitația din Capitală. Acesta susține că îi place tot mai mult liniștea și pacea, clipele petrecute în tihnă și momentele în care se poate bucura de o cafea sau o masă de prânz în natură.

Din acest motiv, orice perioadă liberă din agenda lui a început să fie petrecută în Șușani, locul de suflet al lui Radu Vâlcan. Ba mai mult, cele două vedete au mărturisit în trecut că vor să se retragă aici după pensionare.

„Doamne, nu-mi place deloc Bucureștiul, nu-mi place agitația. Da, îmi place la Șușani, stau acolo, mă duc și mă plimb pe deal, tund iarba, fac un grătar cu copiii, cu prietenii, cu cumnatul meu, cu „Cocobau”, cum îi zicem noi. Este altceva, dar asta este situația”, a declarat Radu Vâlcan pentru WOWbiz.

Radu Vâlcan evită expunerile în public

Se pare că notorietatea pe care a câștigat-o în urma aparițiilor în telenovelele românești și la cârma emisiunii de la Antena 1 l-a copleșit și a decis să pună piciorul în prag. Pentru a duce o viață cât de cât normală, Radu Vâlcan a mărturisit că iese tot mai rar.

„Nu prea ies pe stradă. Evit”, a spus prezentatorul.

Întrebat dacă prietenii îl asaltează în continuare cu zeci de întrebări după terminarea filmărilor din Thailanda, prezentatorul a fost ferm. Radu Vâlcan susține că apropiații săi nu îi mai cer spoilere de la „Insula Iubirii” de câțiva ani.

„Nu mai întreabă că au înțeles că nu le zic”, a mărturisit acesta pentru sursa citată.

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