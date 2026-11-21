Ionuț Mocăniță a recunoscut că îl invidiază pe Prințul Marco. Discuția pe care cei doi au purtat-o în ediția de vineri, 20 noiembrie, a emisiunii „Insula Iubirii” a scos la iveală motivul din spatele acestei reacții.

După ce au participat la ceremonia focului și au urmărit imaginile cu partenerele lor, concurenții au ajuns să vorbească despre gelozie, greșeli și, mai ales, despre iertarea pe care unii o primesc, iar alții nu. Mocăniță a părut impresionat de faptul că Bianca Ghiurcă a ales să-i mai acorde o șansă lui Marco, deși acesta a căzut în ispită cu Gabriella.

Mocăniță, gelos pe Prințul Marco

În discuția din vilă, Ionuț Mocăniță a făcut o mărturisire neașteptată. Concurentul a recunoscut că este gelos pe Marco și a explicat că o admiră pe Bianca pentru felul în care a ales să gestioneze situația din cuplu.

Mai exact, soția Prințului nu a renunțat la relație, deși partenerul ei a depășit limitele fidelității în timpul emisiunii. Bianca a ales să îl ierte, iar această decizie pare să-l fi impresionat pe Mocăniță. Mai mult, acesta a făcut referire la puterea ei de a trece peste momentele dificile.

„Sunt gelos pe el. Cum credeți că a reacționat soția lui Marco după 10 ani? Ca o doamnă. A plecat, nu a zis nimic, nu a renunțat, mai avea puțin și se băga ea sub preș. E puternică”, a spus Mocăniță.

Mocăniță ar fi vrut ca și Claudia Ion să-l ierte?

Dincolo de aprecierea pe care a arătat-o față de Bianca, declarația lui Ionuț ascunde și o nemulțumire personală. Concurentul îl invidiază pe Marco tocmai pentru că acesta a primit iertarea partenerei sale, în ciuda apropierii intime de Gabriella.

În cazul lui Mocăniță, situația este cu totul diferită. Claudia Ion nu a reușit să treacă peste infidelitatea din trecut. Astfel, relația lor nu a avut finalul pe care concurentul și l-ar fi dorit. Acesta a intrat în experiența din Thailanda cu speranța că își va putea repara relația și că iubita lui va lăsa în urmă greșelile trecutului.

Tot în confesiunile făcute în urma ceremoniei focului, Ionuț a continuat să vorbească despre calitățile Biancăi și despre felul în care aceasta a demonstrat că poate trece peste gelozie.

„Nu i-a demonstrat că scapă de gelozie, dar i-a demonstrat că are o calitate mai mare decât defectul”, a mai spus Mocăniță.

Frankie l-a ironizat pe Mocăniță

Ispita nu a ratat ocazia de a comenta declarațiile lui Mocăniță. Blondina a făcut o serie de remarci ironice la adresa concurentului. Ea a sugerat că Ionuț și-ar dori ca și Claudia să fi avut aceeași înțelegere pe care Bianca i-a arătat-o lui Marco.

Mai mult, Frankie a prezentat situația dintre Mocăniță și Claudia într-o manieră în care responsabilitatea pentru greșelile concurentului ar aparține, în mod absurd, chiar partenerei sale.

„Mocăniță ar vrea să fie și Claudia la fel de înțelegătoare din punctul ăsta de vedere. Vinovată e Claudia. El n-a făcut nimic. Claudia l-a împins la înșelat, Claudia l-a împins la mințit, Claudia l-a împins la toate. Și spre Andrușca tot Claudia l-a împins”, a spus Frankie, într-un ton ironic, în cadrul unui testimonial.

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