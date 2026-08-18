Ultima fotografie a celor doi frați, înainte de tragedia de la Olimp. Imaginea trimisă mamei cu puțin timp înainte

Doi tineri din Vaslui au murit înecați în stațiunea Olimp, după ce au intrat în mare în ciuda steagului roșu arborat pe plajă și a avertismentelor repetate ale salvamarilor. Marea era extrem de agitată, iar curenții puternici au făcut imposibilă salvarea lor, deși echipajele de intervenție au acționat rapid.

Pe parcursul weekendului prelungit, salvamarii au atras atenția în mod constant asupra pericolului reprezentat de valurile mari și curenții de întoarcere, însă numeroși turiști au ignorat indicațiile și au intrat în apă. Steagul roșu interzice complet înotul, însă mulți au ales să riște, punându-și viața în pericol.

Ultima fotografie a celor doi frați, înainte de tragedia de la Olimp

Vlad, de 17 ani, și Ionuț, de 19 ani, veniseră pe litoral pentru a lucra pe durata sezonului estival. Unul era barman, celălalt lucra în bucătărie, iar banii câștigați urmau să îi ajute să își sprijine familia și să strângă suma necesară pentru școala de șoferi. În ziua lor liberă, cei doi au mers pe plajă împreună cu sora lor, aflată în vacanță.

O fotografie trimisă mamei cu puțin timp înainte de tragedie a rămas ultima amintire.

Cei doi frați au intrat în apa învolburată fără să realizeze cât de periculoasă era situația. În scurt timp, valurile i-au tras spre larg, iar sora lor a privit neputincioasă de pe mal cum strigau după ajutor.

Imaginea trimisă mamei cu puțin timp înainte

Salvamarii au intervenit imediat, însă curenții au fost imposibil de învins. Unul dintre salvatori a reușit să îl prindă de mână pe adolescentul de 17 ani, dar valurile l-au smuls din strânsoare.

„Dintr-o dată am auzit țipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă, pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare și curentul foarte puternic mi l-a smuls și l-a dat peste cap”, a relatat salvamarul Adrian Șerban.

Specialiștii explică faptul că în astfel de situații se formează curenți rip, curenți de întoarcere extrem de puternici care trag apa spre larg cu o viteză mare. Aceștia sunt greu de observat de pe plajă, iar înotătorii se epuizează rapid încercând să lupte împotriva lor, chiar și în zone unde apa pare liniștită.

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