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Cât câștigă românii care lucrează în construcții în Norvegia. Salariile ajung la mii de euro

De: Simona Vlad 18/08/2026 | 12:39
Cât câștigă românii care lucrează în construcții în Norvegia. Salariile ajung la mii de euro
Angajații care primesc prime de aproape 15.000 de euro. Compania consideră ca așa este corect
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Norvegia rămâne una dintre țările europene care atrag muncitori din străinătate datorită nivelului de salarizare și condițiilor de muncă. Sectorul construcțiilor oferă numeroase oportunități, iar veniturile diferă considerabil în funcție de meserie, experiență și nivelul de calificare.

Un exemplu este Pablo Gonzalez, un muncitor spaniol care s-a mutat în Norvegia în urmă cu aproximativ 15 ani. În această perioadă, acesta a urmărit evoluția pieței muncii și susține că domeniul construcțiilor continuă să fie unul important pentru economia țării. În prezent, aproximativ 250000 de persoane lucrează în sectorul construcțiilor din Norvegia, adică în jur de 8% din totalul forței de muncă.

Cât câștigă muncitorii din construcții în Norvegia

Pablo Gonzalez a prezentat, într-un videoclip publicat pe YouTube, mai multe exemple de salarii în funcție de meseria practicată. Un zugrav poate ajunge la un venit de aproximativ 3600 de euro brut pe lună, în timp ce un instalator poate încasa în jur de 4100 de euro brut lunar.

Veniturile cresc pentru angajații care lucrează cu utilaje sau ocupă poziții care presupun responsabilități suplimentare. Astfel, un operator de macara sau un șofer de utilaje grele poate ajunge la aproximativ 4400 de euro brut pe lună.

Pentru profesiile care necesită studii superioare și calificări avansate, diferențele sunt și mai mari. Un arhitect, inginer sau manager de proiect poate avea un salariu cuprins între 6000 și 6400 de euro brut pe lună. Bineînțeles, sumele prezentate sunt brute, iar venitul net este mai mic după plata taxelor și impozitelor. Potrivit muncitorului spaniol, taxele pot reprezenta aproximativ 30% din venitul salarial, însă procentul efectiv depinde de situația fiecărei persoane.

Câte ore muncesc angajații din construcții

Și programul de lucru poate fi un argument important pentru cei care iau în calcul un loc de muncă în Norvegia. În funcție de proiect și de angajator, programul obișnuit poate fi de luni până vineri, între 08:00 și 16:00, ceea ce înseamnă aproximativ 37,5 ore pe săptămână. Orele suplimentare sunt plătite separat, iar acestea pot fi remunerate la un tarif mai mare decât orele normale de lucru.

Unii muncitori au weekend de trei zile

Programul nu este însă identic pentru toate proiectele. În anumite sectoare, angajații pot lucra de luni până joi, beneficiind astfel de un weekend prelungit. Acest tip de organizare este întâlnit mai ales în cazul unor proiecte de infrastructură, precum lucrările la drumuri, porturi sau căi ferate. Unele dintre aceste șantiere sunt amplasate în regiuni îndepărtate, iar programul este gândit astfel încât muncitorii să poată avea mai multe zile libere consecutive. Pentru angajații care lucrează departe de locuință, acest sistem poate fi o variantă avantajoasă pentru a reveni acasă.

Norvegia investește în infrastructură

Potrivit informațiilor prezentate de Pablo Gonzalez și preluate de presa spaniolă, dezvoltarea infrastructurii norvegiene a fost una vizibilă în ultimii ani. Investițiile au vizat atât drumurile și căile ferate, cât și sectorul imobiliar, ceea ce a contribuit la menținerea cererii pentru muncitori calificați.

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