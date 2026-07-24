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Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 14:25
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
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Actrița Ioana Ginghină (48 de ani) a transmis un mesaj dur pentru bărbații care încearcă să o agațe pe internet. Șatena a spus că s-a săturat de admiratorii insistenți și că n-are nicio intenție să se încurce în aventuri sau să își strice liniștea din familie.

Actrița trăiește o poveste de dragoste ca în povești alături de partenerul ei oficial, Cristi Pitulice, bărbatul cu care a făcut nunta în toamna lui 2023. Tocmai de aceea, vedeta le-a transmis un mesaj tăios celor care cred că fotografiile ei în costum de baie ar fi un semn de disponibilitate, precizând că aparițiile ei sumare sunt doar pentru că arată senzațional la vârsta de 48 de ani!

Ioana Ginghină, mesaj dur pentru admiratorii insistenți!

Totul a pornit după ce un bărbat extrem de îndrăzneț i-a trimis un mesaj prin care îi cerea o oportunitate de a-și arăta calitățile de bărbat adevărat. Fără să stea pe gânduri, actrița a transmis un avertisment dur pentru toți craii de ocazie care își încearcă norocul pe profilul ei.

„Mi-a scris cineva… dă-mi o șansă, să vezi ce fel de bărbat sunt. Cred că trebuie să lămuresc un lucru. Eu nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nu, nici amant. Nici nimic de rezervă. Sunt căsătorită, sunt foarte fericită și îmi place de mine. Mă simt bine în pielea mea”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”

Actrița a spus că nu vrea sub nicio formă să își riște dragostea și respectul pe care i le poartă partenerului actual. Din perspectiva ei, o escapadă amoroasă pe la spatele soțului ar fi o jignire imensă, pe care nu este dispusă să o comită sub nicio formă.

Mai mult, șatena a mărturisit că are un program atât de încărcat încât ideea de a planifica întâlniri pe ascuns îi dă dureri de cap.

„Un amant mi s-ar părea o lipsă totală de respect față de partenerul meu. Nu mai zic, sincer, cine are timp de așa ceva. Eu abia îmi organizez viața mea, când să mai stau să organizez și viața altcuiva. Să stau să mă ascund, să șterg mesaje, să mint… Cine are nevoie de așa ceva”, a mai spus vedeta.

Ioana Ginghină a spus că este prea bătrână ca să mai aibă amant și le-a recomandat admiratorilor să își caute dragostea în altă parte.

„Sunt prea bătrână ca să mai am amant. Vă spun sincer, m-ar încurca teribil”, a mai spus actrița.

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