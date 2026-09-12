Africa nu este cum ai văzut-o la școală! ONU schimbă celebra hartă a lumii

Harta lumii pe care generații întregi au văzut-o în școli ar putea începe să dispară din manuale și din utilizarea instituțională. Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea unei rezoluții care cere renunțarea treptată la celebra proiecție Mercator, realizată în secolul al XVI-lea, și folosirea unor hărți care redau mai fidel suprafețele reale ale continentelor.

Una dintre cele mai spectaculoase distorsiuni privește Africa: pe harta Mercator, continentul pare aproximativ comparabil ca dimensiune cu Groenlanda, deși în realitate Africa este de circa 14 ori mai mare. Rezoluția, susținută de Togo în numele Uniunii Africane, promovează proiecția Equal Earth din 2018 și ar putea avea efecte asupra educației, tehnologiei și modului în care oamenii din întreaga lume își imaginează dimensiunile reale ale țărilor și continentelor.

ONU votează pentru renunțarea treptată la harta Mercator

Organizația Națiunilor Unite a votat în favoarea unei rezoluții prin care lumea este îndemnată să renunțe oficial, treptat, la tradiționala hartă Mercator a globului în favoarea uneia care redă mai corect dimensiunea Africii.

În cadrul unei sesiuni desfășurate la sediul ONU din New York, Adunarea Generală a susținut înlocuirea proiecției Mercator, veche de peste patru secole, cu o reprezentare bazată pe proiecția Equal Earth, realizată în 2018 și considerată mai fidelă suprafețelor reale.

În total, 164 de țări au votat în favoarea rezoluției. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă, reprezentantul american calificând rezoluția drept „inutilă”. Alte șase state s-au abținut.

Noua hartă nu devine obligatorie

Rezoluțiile ONU nu au caracter obligatoriu, ceea ce înseamnă că statele și instituțiile nu vor fi obligate să utilizeze exclusiv noua proiecție și nici nu li se va interzice folosirea vechii hărți Mercator.

Cu toate acestea, votul ar putea determina modificări importante în programele școlare și în tehnologiile utilizate zilnic, având în vedere răspândirea enormă a proiecției Mercator în educație, tehnologie și administrație.

Harta realizată de Gerardus Mercator în 1569 a rămas, timp de secole, una dintre reprezentările standard ale lumii.

Africa spune că harta veche ne-a schimbat percepția asupra lumii

Togo, țara care a condus campania pentru adoptarea rezoluției în numele Uniunii Africane, susține că problema depășește simpla alegere a unei hărți.

Potrivit rezoluției, reprezentările cartografice disproporționate, în special cele rezultate din proiecția Mercator, au produs efecte cognitive, educaționale, culturale, geopolitice și socioeconomice de lungă durată.

Acestea ar fi contribuit la diminuarea drastică a dimensiunii percepute a Africii și a altor regiuni ale lumii în imaginarul colectiv global.

Înaintea adoptării rezoluției, ministrul de externe din Togo, Robert Dussey, a insistat că dezbaterea nu ar trebui privită ca una ideologică.

„Această discuție nu este o discuție politică, ci una științifică, pentru că există dovezi științifice, așa că trebuie cu toții să acceptăm realitatea”, a declarat el.

De ce arată Africa atât de mică pe hărțile cunoscute de noi

Proiecția Mercator a fost introdusă în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator pentru a-i ajuta pe marinari să navigheze pe mări și oceane. Aproape cinci secole mai târziu, aceasta continuă să fie una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale globului.

Problema apare din modul în care suprafața sferică a Pământului este transpusă pe o hartă plană. Din cauza caracteristicilor proiecției Mercator, regiunile apropiate de Ecuator par considerabil mai mici decât sunt în realitate, în timp ce teritoriile situate la latitudini mari apar mult mai mari.

Cel mai spectaculos exemplu este comparația dintre Africa și Groenlanda.

Africa este de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda

Pe harta Mercator, Africa și Groenlanda pot părea apropiate ca dimensiune. În realitate, continentul african este de aproximativ 14 ori mai mare decât teritoriul danez.

Campania #CorrectTheMap folosește un alt exemplu pentru a arăta cât de uriașă este, în realitate, Africa.

„Ai putea introduce Statele Unite, China, India, Japonia, Mexicul și o mare parte din Europa în interiorul Africii și tot ar mai rămâne teren liber”, se arată într-o petiție lansată pe Change.org în sprijinul campaniei.

Petiția a strâns peste 11.000 de semnături. Uniunea Africană a susținut campania în august 2025 și ulterior a cerut statului Togo să conducă demersurile pentru adoptarea acesteia.

Franța renunță și ea la Mercator

Înaintea votului de vineri, ministrul francez de Externe s-a pronunțat în favoarea rezoluției.

„Vom abandona proiecția Mercator în favoarea unor reprezentări cartografice adaptate utilizărilor specifice, mai fidele suprafețelor reale și conforme cu recomandările cartografilor și oamenilor de știință”, a declarat Jean-Noël Barrot într-un discurs susținut la Universitatea Sorbona din Paris.

Decizia a fost interpretată și ca parte a eforturilor Franței de a-și îmbunătăți relațiile cu fostele sale colonii.

Franța va utiliza proiecția Eckert IV, care este apropiată de proiecția Equal Earth recomandată prin rezoluția ONU.

Criticii vorbesc despre un „colonialism cartografic”

Istoricii și geografii susțin de ani de zile că proiecția Mercator poate perpetua o perspectivă occidentală distorsionată asupra lumii. Activiștii au mers chiar mai departe, unii folosind expresia „colonialism cartografic”.

Potrivit acestei interpretări, harta ar fi influențat subtil percepția asupra raporturilor internaționale de putere, diminuând vizual prezența Sudului Global și amplificând dimensiunile statelor din emisfera nordică, în timp ce regiunile ecuatoriale sunt micșorate.

Criticii susțin că asemenea reprezentări ar fi putut contribui la perpetuarea unor prejudecăți sistemice în comerțul internațional, prioritățile de dezvoltare și sistemele educaționale.

Mercator a avut rivali și înainte

Unul dintre cei mai cunoscuți critici ai proiecției Mercator a fost istoricul german Arno Peters. În 1973, acesta a popularizat o hartă a lumii bazată pe proiecția Gall-Peters, care păstrează proporțiile suprafețelor și care a fost utilizată adesea ca alternativă la Mercator.

Campania #CorrectTheMap promovată de Togo susține însă folosirea proiecției Equal Earth din 2018, dezvoltată de o echipă internațională de cartografi.

Susținătorii acesteia consideră că noua reprezentare poate contribui la schimbarea percepției asupra Africii și la „decolonizarea” programelor educaționale din întreaga lume.

O nouă imagine asupra adevăratei dimensiuni a Africii

Unii analiști sunt de acord că problema are implicații care depășesc cartografia. JJ Enoch, senior associate la firma londoneză de consultanță pentru risc geopolitic JS Held, susține că proiecția Mercator diminuează vizual adevărata amploare a continentului african. El a legat campania de dorința statelor africane de a obține „o influență mai mare în instituțiile globale și un control mai mare asupra modului în care este reprezentat continentul”.

„Adoptarea unei hărți care păstrează suprafețele ar oferi o bază mai exactă pentru educație și pentru înțelegerea publică, semnalând în același timp că importanța demografică, economică și geopolitică a Africii nu ar mai trebui privită prin intermediul unor convenții moștenite și distorsionate”, a declarat Enoch.

Togo pregătește următorul pas al campaniei

Guvernul din Togo intenționează să organizeze în primul trimestru al anului viitor un eveniment în capitala Lomé, împreună cu UNESCO, Uniunea Africană și companii din domeniul tehnologiei, printre care Google Maps.

Scopul va fi stabilirea modului în care rezoluția poate fi pusă în practică. Înaintea votului, Robert Dussey a răspuns și celor care se întreabă de ce această schimbare este necesară tocmai acum.

„Celor care întreabă «de ce acum?», le spun: de ce nu? Când privim harta lumii, este timpul să schimbăm narațiunea.”

Ministrul togolez a continuat:

„Este timpul ca noi, în Africa, să ne asumăm responsabilitatea de a schimba ceea ce putem schimba noi înșine.”

CITEȘTE ȘI:

Gamerii, recrutați pentru a deveni controlori de trafic aerian. Abilitățile din jocurile video care îi pot ajuta

Roboții au ajuns să alerge mai repede decât oamenii. Dar pot conecta un simplu cablu?