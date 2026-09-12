Cine este și cu ce se ocupă nașul de cununie al lui Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor s-a căsătorit sâmbătă cu Maria Mihali

Alexandru Nazare se pregătește să facă un pas important în viața personală. Ministrul Finanțelor se căsătorește azi, 12 septembrie, iar unul dintre cele mai interesante detalii ale ceremoniei este legat de identitatea nașului său. La eveniment va fi prezent Kyriakos Pierrakakis, ministrul grec al Economiei și Finanțelor și una dintre figurile cunoscute ale politicii de la Atena.

Alegerea nașului nu este una întâmplătoare. Cei doi oficiali se cunosc de mai mulți ani, iar relația dintre ei s-a dezvoltat în paralel cu activitatea pe care au desfășurat-o în instituțiile europene. Înainte de a ajunge să ocupe portofoliul Finanțelor în Grecia, Pierrakakis a avut un rol important în transformarea digitală a administrației elene și a trecut ulterior prin Ministerul Educației.

Cine este Kyriakos Pierrakakis, nașul lui Alexandru Nazare

Kyriakos Pierrakakis s-a născut în 1983, la Atena, și are un profil diferit de cel al politicianului clasic. Parcursul său profesional este strâns legat de tehnologie, administrație publică și politici europene.

A urmat cursurile Athens University of Economics and Business, unde a studiat informatica. Ulterior, pregătirea sa academică a continuat în Statele Unite, la instituții prestigioase precum Harvard Kennedy School și Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde s-a specializat în domenii aflate la intersecția dintre politicile publice și tehnologie.

În 2019, Pierrakakis a fost numit ministru al Guvernanței Digitale, funcție pe care a ocupat-o până în 2023. În această perioadă, numele său a devenit asociat cu modernizarea administrației elene și cu dezvoltarea serviciilor digitale destinate cetățenilor.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării. De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Nazare, pentru Gândul.

Pierrakakis nu este însă cunoscut doar pentru activitatea sa din guvernul elen. Din decembrie 2025, politicianul grec ocupă și funcția de președinte al Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe ai statelor care folosesc moneda euro.

Ceremonia religioasă este programată pentru sâmbătă, 12 septembrie, în București. Evenimentul se anunță unul elegant, iar mirii au stabilit și o regulă vestimentară pentru invitați: „Black tie”.

Astfel, bărbații invitați la ceremonie trebuie să poarte ținute elegante, accesorizate cu papion sau cravată neagră, în timp ce femeile sunt așteptate să opteze pentru ținute de gală.

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