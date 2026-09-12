Semn divin în ziua înmormântării lui Costeluș de la Clejani. Apropiații au rămas fără cuvinte!

Semn divin în ziua înmormântării lui Costeluș de la Clejani. Apropiații au rămas fără cuvinte!
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Durere și lacrimi la Clejani, acolo unde Costeluș a fost condus astăzi, 12 septembrie, pe ultimul drum. Apropiații celebrului tiktoker s-au adunat la casa acestuia încă de la primele ore ale dimineții. Mulți au fost cei care au vrut să își ia rămas-bun de la Costeluș de la Clejani. La înmormântare, chiar a apărut și un semn divin. Cei prezenți au rămas fără cuvinte când l-au văzut.

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață în urma unor probleme de sănătate. Acestea au început în urmă cu ceva timp, atunci când medicii i-au descoperit o infecție la picior. Inițial, acesta a suferit o primă intervenție chirurgicală, însă starea lui nu s-a îmbunătățit. A urmat și a doua operație, dar septicemia generalizată i-a provocat complicații severe și i-a adus, în cele din urmă, decesul. Costeluș s-a stins din viață în data de 5 septembrie, la vârsta de doar 44 de ani.

Semn divin la înmormântarea lui Costeluș

Astăzi, 12 septembrie, Costeluș de la Clejani a fost condus pe ultimul drum (Vezi mai multe detalii AICI). Oamenii au început să sosească încă de la primele ore ale dimineții la casa acestuia. Curtea a fost pregătită pentru momentul trist. În jurul casei au fost puse flori și fotografii cu Costeluș. Iar mașina funerară a fost pregătită pentru plecarea spre cimitir.

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Cei care au văzut mașina au fost surprinși atunci când au observat numărul de înmatriculare al acesteia. Mai exact, mașina funerară avea la număr „RAI”. Mulți au considerat acest lucru un semn divin, trimis special pentru familia lui Costeluș. Coincidență sau nu, acest detaliu a stârnit emoții puternice.

Mașina funerară are la număr „RAI” /Foto: CANCAN.RO

Costeluș de la Clejani a fost înmormântat într-un sicriu alb. Slujba religioasă a fost ținută la Biserica Sfinții Mihail și Gavril. Pe drumul de acasă către biserică, din boxe a răsunat o melodie dedicată special tiktokerului, o piesă ale cărei versuri i-au spus povestea de viață.

„22 de ani petrecuți după zăvor,
4 ani de libertate și apoi iar înapoi în decor.
Ce ironie crudă să aștepți o viață să ieși
și, când ai libertate, să nu apuci să o trăiești.

44 de ani — prea puțini pentru un om,
prea mulți pierduți după gratii,
prea puțini trăiți acasă.

A ieșit să vadă lumea,
să mai prindă un răsărit,
dar viața i-a scris finalul mult prea repede și s-a sfârșit.

Nu judeca după anii petrecuți în închisoare.
Orice om are o poveste, orice om are o rană.
Poate a greșit, a plătit.

Costeluș de la Clejani, odihnește-te în pace!
Acolo unde ai ajuns, nicio poartă nu se mai închide”, sunt o parte din versurile melodiei.

După slujba religioasă, familia și apropiații au pornit către Cimitirul din Clejani, locul în care Costeluș își va dormi somnul de veci.

 

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