Bibi, cerută în căsătorie după despărțirea de Antonio Pican! Cum arată inelul de logodnă

Bibi și-a ținut viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor, dar acum a venit cu bomba! Artista nu doar că are un iubit, ci a făcut deja pasul cel mare alături de el. Cântăreața a anunțat că este logodită, iar vestea i-a luat prin surprindere pe cei care o urmăresc.

După relația tumultuoasă cu Antonio Pican, cu împăcări și despărțiri care au ținut fanii cu ochii pe cei doi, Bibi pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea. De data aceasta, artista nu vorbește despre o nouă poveste de dragoste, ci despre un bărbat care i-a pus inelul pe deget.

Bibi a fost cerută în căsătorie!

Și dacă până acum nimeni nu știa prea multe despre viața ei sentimentală, Bibi a făcut lumină printr-un mesaj care a schimbat complet datele problemei. Artista a recunoscut că are un partener, însă nu în forma în care s-ar fi așteptat cei mai mulți.

„Pentru cei dintre voi care nu știau că am un iubit, nu vă faceți griji… Nu am. Am un LOGODNIC”, a spus ea.

Lovitura a venit și mai tare pentru că Bibi a preferat să păstreze relația departe de spațiul public. Identitatea bărbatului care a cucerit-o nu a fost dezvăluită, iar artista nici nu s-a grăbit să ofere prea multe explicații despre povestea lor.

Un lucru este cert însă: inelul de logodnă a ajuns pe degetul ei în Italia, în regiunea Dolomites. Momentul exact al cererii nu a fost făcut public, așa că fanii au rămas să se întrebe când și cum a avut loc marea întrebare. Anunțul a fost suficient pentru ca reacțiile să curgă imediat în mediul online. Urmăritorii au primit vestea cu entuziasm și i-au transmis artistei numeroase felicitări.

„Cât de minunați sunteți împreună! Să vă țină!”; „Doamneee, câte emoții, felicităriiii, frumoșilor!”; „Wow, cât de drăguț! Felicitări!”, au spus fanii.

A avut o relație tumultoasă cu Antonio Pican

Înainte ca Bibi să apară cu vestea logodnei, viața ei sentimentală a fost strâns legată de Antonio Pican. Cei doi au avut o relație intensă, s-au despărțit, iar în 2024 au surprins din nou pe toată lumea când au anunțat că s-au împăcat.

Revenirea lor a venit la pachet și cu o piesă lansată împreună, „Viața bate filmul”. La momentul respectiv, artista a spus că încă îl iubește pe Antonio, dar că relația dintre ei nu mai merge.

„De ceva timp ținem iubirea pentru noi, însă azi vrem să o împărtășim cu voi! Tot ce putem să spunem este că “Viața Bate Filmul”. Povestea noastră nu e doar despre doi oameni care s-au pierdut și apoi regăsit, ci despre două suflete care au avut curajul să înfrunte timpul și să rămână fidele sentimentului pur ce ne-a legat de la început. În ciuda despărțirii, sufletele noastre s-au căutat mereu, iar când ne-am regăsit, a fost ca și cum timpul ar fi făcut o reverență și ne-ar fi lăsat să ne continuăm povestea. Dorul a fost mai puternic decât orice distanță, decât orice tăcere”, a declarat atunci Bibi.

Povestea cu Antonio Pican nu a avut însă finalul pe care mulți îl așteptau. După o nouă perioadă împreună, cei doi s-au despărțit din nou, iar Bibi și-a văzut mai departe de viață.

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Antonio Pican și Bibi rup tăcerea despre căsătorie și copil! Cei doi au povestit cum a avut loc marea împăcare