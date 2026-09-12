Bibi, cerută în căsătorie după despărțirea de Antonio Pican! Cum arată inelul de logodnă

Bibi, cerută în căsătorie după despărțirea de Antonio Pican! Cum arată inelul de logodnă
Galerie Foto 4
Bibi a fost cerută în căsătorie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bibi și-a ținut viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor, dar acum a venit cu bomba! Artista nu doar că are un iubit, ci a făcut deja pasul cel mare alături de el. Cântăreața a anunțat că este logodită, iar vestea i-a luat prin surprindere pe cei care o urmăresc.

După relația tumultuoasă cu Antonio Pican, cu împăcări și despărțiri care au ținut fanii cu ochii pe cei doi, Bibi pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea. De data aceasta, artista nu vorbește despre o nouă poveste de dragoste, ci despre un bărbat care i-a pus inelul pe deget.

Bibi a fost cerută în căsătorie!

Și dacă până acum nimeni nu știa prea multe despre viața ei sentimentală, Bibi a făcut lumină printr-un mesaj care a schimbat complet datele problemei. Artista a recunoscut că are un partener, însă nu în forma în care s-ar fi așteptat cei mai mulți.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
4 poze

„Pentru cei dintre voi care nu știau că am un iubit, nu vă faceți griji… Nu am. Am un LOGODNIC”, a spus ea.

Bibi a fost cerută în căsătorie

Bibi a fost cerută în căsătorie

Lovitura a venit și mai tare pentru că Bibi a preferat să păstreze relația departe de spațiul public. Identitatea bărbatului care a cucerit-o nu a fost dezvăluită, iar artista nici nu s-a grăbit să ofere prea multe explicații despre povestea lor.

Un lucru este cert însă: inelul de logodnă a ajuns pe degetul ei în Italia, în regiunea Dolomites. Momentul exact al cererii nu a fost făcut public, așa că fanii au rămas să se întrebe când și cum a avut loc marea întrebare. Anunțul a fost suficient pentru ca reacțiile să curgă imediat în mediul online. Urmăritorii au primit vestea cu entuziasm și i-au transmis artistei numeroase felicitări.

„Cât de minunați sunteți împreună! Să vă țină!”; „Doamneee, câte emoții, felicităriiii, frumoșilor!”; „Wow, cât de drăguț! Felicitări!”, au spus fanii.

A avut o relație tumultoasă cu Antonio Pican

Înainte ca Bibi să apară cu vestea logodnei, viața ei sentimentală a fost strâns legată de Antonio Pican. Cei doi au avut o relație intensă, s-au despărțit, iar în 2024 au surprins din nou pe toată lumea când au anunțat că s-au împăcat.

Revenirea lor a venit la pachet și cu o piesă lansată împreună, „Viața bate filmul”. La momentul respectiv, artista a spus că încă îl iubește pe Antonio, dar că relația dintre ei nu mai merge.

„De ceva timp ținem iubirea pentru noi, însă azi vrem să o împărtășim cu voi! Tot ce putem să spunem este că “Viața Bate Filmul”. Povestea noastră nu e doar despre doi oameni care s-au pierdut și apoi regăsit, ci despre două suflete care au avut curajul să înfrunte timpul și să rămână fidele sentimentului pur ce ne-a legat de la început.

În ciuda despărțirii, sufletele noastre s-au căutat mereu, iar când ne-am regăsit, a fost ca și cum timpul ar fi făcut o reverență și ne-ar fi lăsat să ne continuăm povestea. Dorul a fost mai puternic decât orice distanță, decât orice tăcere”, a declarat atunci Bibi.

Povestea cu Antonio Pican nu a avut însă finalul pe care mulți îl așteptau. După o nouă perioadă împreună, cei doi s-au despărțit din nou, iar Bibi și-a văzut mai departe de viață.

VEZI ȘI: Imagini virale cu Bibi! Cântăreața a rămas fără voce în fața tuturor, pe scenă. Fanii s-au prăpădit de râs!

Antonio Pican și Bibi rup tăcerea despre căsătorie și copil! Cei doi au povestit cum a avut loc marea împăcare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arată Florinel de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme. Nu-l mai recunoști pe stradă!
Cum arată Florinel de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme. Nu-l mai recunoști pe stradă!
Semn divin în ziua înmormântării lui Costeluș de la Clejani. Apropiații au rămas fără cuvinte!
Semn divin în ziua înmormântării lui Costeluș de la Clejani. Apropiații au rămas fără cuvinte!
Christian Sabbagh, confesiuni tulburătoare după ce a suferit un AVC! Medicii i-au mai dat doar 6 ore de trăit
Christian Sabbagh, confesiuni tulburătoare după ce a suferit un AVC! Medicii i-au mai dat doar 6 ore de trăit
Sora regretatei Fănica Salam, mesaj sfâșietor la 17 ani de la moartea ei: ”Azi e o zi grea”
Sora regretatei Fănica Salam, mesaj sfâșietor la 17 ani de la moartea ei: ”Azi e o zi grea”
Ce a putut să pățească Jean Paler în Spitalul de Neurologie din Brașov: ”O situație extrem de neplăcută și revoltătoare”
Ce a putut să pățească Jean Paler în Spitalul de Neurologie din Brașov: ”O situație extrem de neplăcută și revoltătoare”
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
Mediafax
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri
Gandul.ro
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia”
Adevarul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia”
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Mediafax
Lady Gaga, veste-bombă la 40 de ani! A devenit mamă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Bibi a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă și ce reacții au avut fanii: „Cât de frumos!”
Click.ro
Bibi a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă și ce reacții au avut fanii: „Cât de frumos!”
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Digi 24
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri
Gandul.ro
În „anul austerității”, pe ultima sută de metri la cârma Guvernului demis, Ilie Bolojan aprobă majorări salariale de 23 de milioane de lei, în 22 de companii locale din 18 județe. Ce firme beneficiază de adoptarea noii măsuri
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.