Ce a putut să pățească Jean Paler în Spitalul de Neurologie din Brașov: ”O situație extrem de neplăcută și revoltătoare”

Ce a putut să pățească Jean Paler în Spitalul de Neurologie din Brașov: ”O situație extrem de neplăcută și revoltătoare”
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Jean Paler
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Jean Paler aduce acuzații grave spitalului din Brașov în care a fost internat! Actorul a povestit că în timpul internării sale s-a întâmplat un lucru pe care cu greu îl poate înțelege. Mai mult, el a spus că atunci când familia lui a încercat să afle ce s-a întâmplat, a primit un răspuns care l-a făcut să-și iasă din minți.

Jean Paler a spus că perioada prin care trece nu este deloc una ușoară. Problemele de sănătate l-au dus la spital, iar după internarea la Spitalul de Neurologie din Brașov, actorul susține că a mai primit o lovitură. De data aceasta, nu a fost vorba despre starea lui de sănătate, ci despre un document important.

Jean Paler, scandal monstru în spital!

Jean Paler a spus că a rămas fără buletin chiar după internarea într-un spital din Brașov. Actul s-ar fi pierdut în incinta unității medicale, iar situația l-a pus pe drumuri exact într-o perioadă în care ar fi trebuit să se concentreze doar pe problemele sale de sănătate.

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Potrivit actorului, în loc să-și vadă liniștit de recuperare, acum trebuie să rezolve din nou problema actelor și să suporte consecințele unei situații despre care spune că nu îi aparține.

Jean Paler

Jean Paler

„Dragi prieteni, dragi oameni buni care mă urmăriți și mă susțineți de atâția ani, simt nevoia să împărtășesc cu dvs o situație extrem de neplăcută și revoltătoare prin care trec în această perioadă. Pe lângă problemele de sănătate care m-au adus prin spitale și de care încerc să mă adun, m-am trezit cu o surpriză greu de descris: mi-a fost pierdut buletinul chiar în incinta spitalului de neurologie din Brașov. Da! Exact așa cum ați citit.

Acum în loc să mă pot concentra pe refacere, sunt nevoit să fiu pus pe drumuri și pus în situația de a o lua de la capăt cu actele, dintr-o eroare care nu îmi aparține. Când ai mei au încercat să vorbească omenește cu personalul, răspunsul a fost de o nepăsare totală: Mergeți liniștit acasă, că vă sunăm noi dacă îl găsim. Că poate nu l-ați avut… păi cum să nu îl am că altfel nu puteam fi internat!!!”, a transmis actorul.

„Rușinos!!!”

Numai că povestea nu s-ar fi terminat aici. Actorul a povestit că un membru al familiei sale a discutat cu paznicul unității medicale despre buletinul dispărut. El a spus că răspunsul primit de apropiatul său a fost unul de-a dreptul uluitor.

Mai exact, actorul a povestit că paznicul a lăsat să se înțeleagă faptul că pierderea unor documente nu ar fi o situație întâlnită pentru prima dată.

„Iar cireașa de pe tort a venit din partea paznicului, o mărturisire care pe mine unul m-a revoltat: nu ar fi prima dată când se întâmplă asta, se practică. Lucru pe care nu mi l-a spus mie ci unui membru al familiei mele. Cum adică dom’le se practică ?!!

Și nimeni nu fac nimic? Păi cum este posibil?! Într-un spital, actele oamenilor se pierd pe bandă rulantă și nimeni nu pățește nimic? În loc să mă pot odihni și să mă pun pe picioare, trebuie să stau să mă frământ din cauza haosului și a lipsei de responsabilitate din sistem?! Rușinos!!!”, a mai scris Jean Paler.

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