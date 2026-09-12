Gestul făcut de apropiații lui Costeluș de la Clejani în ziua înmormântării. Ți se rupe sufletul!

Gestul făcut de apropiații lui Costeluș de la Clejani în ziua înmormântării. Ți se rupe sufletul!
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Costeluș de la Clejani este înmormântat astăzi, 12 septembrie
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După ce Costeluș de la Clejani s-a stins din viață pe 5 septembrie, astăzi a venit momentul despărțirii. Familia, prietenii și oamenii care i-au fost aproape s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum, într-o zi încărcată de durere pentru toți cei care l-au cunoscut.

Costeluș de la Clejani era o prezență cunoscută pe TikTok, platformă pe care își construise o comunitate numeroasă. Avea mulți urmăritori care îi urmăreau constant activitatea și postările, iar dispariția sa a provocat numeroase reacții și în mediul online.

Bărbatul a murit pe 5 septembrie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. Problemele ar fi început în urma unei infecții la nivelul unui picior, care a evoluat și a dus la septicemie severă. Costeluș de la Clejani a trecut recent prin două intervenții chirurgicale menite să oprească răspândirea infecției, însă organismul său nu a mai reușit să facă față.

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Gestul făcut de apropiații lui Costeluș de la Clejani

Moartea lui a lăsat multă tristețe în familie și în rândul apropiaților. Potrivit informațiilor prezentate după deces, mama lui Costeluș nu a aflat încă despre tragedie, iar fiul său ar fi decis să nu îi spună, ținând cont de problemele de sănătate cu care aceasta se confruntă și de impactul emoțional pe care l-ar putea avea asupra ei.

În zilele care au precedat înmormântarea, mai multe persoane au venit la priveghi pentru a-și lua rămas-bun. Printre cei prezenți s-au numărat și maneliști precum Miraj Tzunami, Costel Biju și Tzancă Uraganu care au cântat în memoria lui Costeluș și au transmis astfel un ultim omagiu celui pe care îl considerau apropiat.

Astăzi, 12 septembrie, Costeluș este înmormântat. Familia și prietenii îi sunt alături în această zi grea, iar mai multe mașini care participă la procesiune au pe parbriz fotografii cu acesta, un gest prin care cei apropiați își arată durerea și respectul pentru cel care a plecat dintre ei.

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Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”

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