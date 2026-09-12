Cum arată Florinel de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme. Nu-l mai recunoști pe stradă!

Cum arată Florinel de la Chefi la cuțite după ce a slăbit 48 de kilograme. Nu-l mai recunoști pe stradă!
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Cum arată Florinel după ce a slăbit zeci de kilograme / Sursa foto: Social media
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Florinel Ungureanu a participat la sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite, unde a ajuns în echipa lui Richard Abou Zaki. După apariția în show-ul culinar, fostul concurent a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă. Artistul a reușit să slăbească zeci de kilograme, iar recent le-a arătat urmăritorilor cum arată după schimbarea prin care a trecut.

Florinel Ungureanu are 35 de ani, este originar din Vaslui și este solist vocal. Pasiunea pentru muzică a apărut în urmă cu aproximativ două decenii, iar de atunci și-a construit o carieră artistică. El și-a încercat norocul și într-ale bucătăriei, motiv pentru care s-a înscris la Chefi la cuțite dorindu-și să-și demonstreze abilitățile.

Cum arată Florinel Ungureanu în prezent

În ultimele luni, Florinel Andrei Ungureanu a făcut o schimbare importantă în ceea ce privește aspectul său fizic. Solistul vocal a pierdut 48 de kilograme, iar diferența este vizibilă în fotografiile publicate pe rețelele sociale.

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Transformarea sa a atras atenția fanilor, iar artistul a vorbit deschis despre rezultatul obținut, ajungând la 93 de kilograme. Florinel a transmis un mesaj prin care le-a mulțumit celor care îl susțin, dar și celor care au opinii diferite despre felul în care arată acum.

„Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o mare bucurie! Am slăbit 48 de kg! Unii mă plăceți așa, alții nu! Oricum, țin să vă mulțumesc pentru toate părerile!”, a scris Florinel pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

La audițiile Chefi la cuțite, Florinel a ales să pregătească o mâncărică de cartofi cu bacon. Deși preparatul nu era unul sofisticat, gustul și savoarea i-au impresionat pe jurați. Ulterior, după proba de bootcamp, concurentul a fost ales în echipa bordo a lui Richard Abou Zaki.

Acesta este căsătorit cu Ioana și au împreună doi copii. Ei s-au cunoscut încă din copilărie și au format, de-a lungul timpului, o familie unită. Au cântat împreună și sunt parteneri atât în viața personală, cât și pe scenă.

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