Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Nazare. Mesajul transmis de Maria Mihali în ziua nunții

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Alexandru Nazare. Mesajul transmis de Maria Mihali în ziua nunții
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Maria Mihali, soția lui Alexandru Nazare
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Astăzi, 12 septembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și partenera sa, Maria Mihail, se căsătoresc. Aceștia sunt cununați de Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia, care este și președintele Eurogrup. Omul politic își unește astăzi destinul cu interpreta de muzică populară. Cei doi au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor, iar astăzi sunt gata să spună marele „DA”.

De-a lungul timpului, Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au păstrat relația departe de ochii curioșilor, însă au fost văzuți împreună în mai multe contexte. Primele indicii despre relația lor au apărut în anul 2024, iar în anul 2025 aceștia s-au logodit. Astăzi, cei doi își unesc destinele în mod oficial (Vezi mai multe detalii AICI).

Cine este soția lui Alexandru Nazare

Aleasa lui Alexandru Nazare este Maria Mihali, o interpretă de muzică populară originară din Baia Mare. Tânăra în vârstă de 30 de ani provine dintr-o familie cu rădăcini în Maramureșul istoric. Tatăl acesteia este originar din zona Borșa, iar artista și-a construit cariera în jurul muzicii populare.

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Repertoriul Mariei Mihail este unul vast și cuprinde atât cântece folclorice, cât și muzică religioasă, folk creștin și colinde. Deși este cunoscută în special pentru activitatea artistică, soția lui Alexandru Nazare are studii într-un domeniu complet diferit.

Maria Mihali a absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, iar mai apoi Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are și un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor la FSEGA, pe care l-a finalizat în 2020.

De asemenea, cântăreața și-a concentrat atenția și asupra studiilor muzicale, iar în anul 2017 a absolvit secția canto popular a Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca. Mai apoi și-a continuat pregătirea la Universitatea Națională de Muzică din București. Pe lângă cariera artistică, ea lucrează și cu tineri interesați să urmeze o carieră în muzica populară.

Maria Mihali, soția lui Alexandru Nazare

Maria Mihali, mesaj emoționant transmis în ziua nunții

Chiar în ziua nunții, Maria Mihali a transmis un mesaj emoționant în mediul online. În timpul pregătirilor pentru marele eveniment, soția lui Alexandru Nazare a făcut o postare pe Instagram. Aceasta și-a intitulat postarea „To do list”, adică lista lucrurilor de făcut pe ziua de astăzi.

Ei bine, pe lista artistei apare un singur lucru de făcut: „Să mă mărit cu iubirea vieții mele”. Lucru pe care l-a și făcut. Maria Mihali și Alexandru nazare s-au cununat religios la Mănăstirea Cașin, iar pe seară va avea loc marea petrecere.

Mesajul transmis de Maria Mihali /Foto: Instagram @Maria Mihali

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