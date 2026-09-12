Alexandru Nazare, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Maria Mihali: ”Am fost emoționat!”

Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit destinele. Ministrul Finanțelor s-a căsătorit astăzi, 12 septembrie 2026, cu artista de muzică populară originară din Maramureș, într-o ceremonie organizată la București, în prezența familiei și a celor apropiați. Evenimentul a fost unul discret, cei doi preferând să păstreze în continuare departe de lumina reflectoarelor detaliile din viața lor personală.

Zi importantă pentru ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul și Maria Mihali au făcut astăzi pasul cel mare, după o perioadă în care și-au construit relația departe de atenția publică. Cei doi au ales să își unească destinele într-un cadru restrâns, la București, alături de oamenii dragi.

Ce declarații a făcut Alexandru Nazare la ieșirea din biserică

Cununia vine la aproximativ un an de la logodna celor doi. Relația dintre Alexandru Nazare și Maria Mihali a fost una discretă încă de la început, iar aparițiile lor împreună au fost rare. Chiar și după ce s-a aflat despre logodna lor, cei doi au preferat să nu ofere foarte multe detalii despre povestea lor de iubire.

Maria Mihali este cunoscută în special în lumea muzicii populare și provine din Baia Mare. Artista și-a construit treptat un parcurs în domeniul artistic, fiind implicată în spectacole și evenimente dedicate folclorului românesc. De-a lungul timpului, a participat la festivaluri și manifestări culturale atât în România, cât și peste hotare.

Ceremonia religioasă a avut loc astăzi, la București, iar imaginile surprinse la ieșirea din biserică l-au arătat pe Alexandru Nazare vizibil emoționat. Ministrul a fost însoțit de proaspăta sa soție, Maria Mihali, iar momentul a fost unul încărcat de emoție pentru cei doi.

„Am fost emoționat. Așteptam momentul. A fost o surpriză tare frumoasă.”, a spus Alexandru Nazare „Este o zi cu emoție, o zi pe care o să o purtăm întodeauna în suflet.”, a transmis și Maria.

Un element aparte al evenimentului este alegerea nașului. Alexandru Nazare și Maria Mihali l-au ales pentru acest rol pe Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Alegerea sa este cu atât mai interesantă cu cât Pierrakakis și Nazare sunt doi oficiali care au interacționat în contextul activității lor din domeniul economic european. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

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