Carmen Tănase, OUT de la Românii au talent! Cum a aflat marea actriță că va fi înlocuită cu Nadia Comăneci

Carmen Tănase, OUT de la Românii au talent! Cum a aflat marea actriță că va fi înlocuită cu Nadia Comăneci
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Este mutarea despre care vorbește toată lumea! Nadia Comăneci se alătură juriului de la Românii au Talent, însă venirea legendarei gimnaste la masa juraților vine la pachet cu o schimbare la care mulți nu se așteptau. CANCAN.RO a aflat cui i-a luat locul marea campioană și vă vom da toate detaliile, în rândurile de mai jos. Dar asta nu e tot, fostei jurate nu i s-a adus la cunoștință faptul că va fi înlocuită, până în ultimul moment. 

Nadia Comăneci se pregătește să intre într-un teritoriu complet nou pentru ea. Legendara gimnastă se alătură juriului Românii au Talent, în sezonul 17, și își face astfel debutul într-un format de televiziune de acest gen. Zeița de la Montreal va lua loc la masa juriului alături de Andi Moisescu, Andra și Mihai Bobonete, pregătită să descopere români talentați.

Nadia Comăneci i-a luat locul lui Carmen Tănase la masa juriului de la Românii au Talent

Cât despre cea căreia i-a luat locul, nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Carmen Tănase, actrița care a făcut parte din juriul sezonului trecut și care, potrivit informațiilor noastre, a fost anunțată cu doar o oră înainte ca Pro TV să facă publică venirea Nadiei Comăneci că nu va mai continua în echipa show-ului.

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Carmen Tănase a fost înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au Talent

Schimbarea a venit extrem de rapid pentru Carmen Tănase. Practic, în timp ce postul se pregătea să dezvăluie publicului că Nadia Comăneci va ocupa un loc la masa juriului, Carmen Tănase afla că aventura ei în show se încheie după un singur sezon. O schimbare făcută, cel puțin din perspectiva timingului, pe ultima sută de metri și care explică de ce formula juriului arată complet diferit în noul sezon.

Carmen Tănase a fost anunțată că va fi înlocuită cu o oră înainte de marele anunț. sursă – social media

În sezonul precedent, juriul Românii au Talent a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Carmen Tănase. Actrița fusese noua apariție din juriu și s-a alăturat celor trei veterani ai formatului. Pentru sezonul 17, însă, Pro TV a pregătit o mutare de proporții, Nadia Comăneci intră pentru prima dată într-un astfel de format de televiziune. Venirea campioanei la emisiune vine și cu o miză financiară pe măsură. Deja au apărut informații potrivit cărora contractul campioanei pentru un singur sezon s-ar ridica la aproximativ 300.000 de euro. Dacă suma se confirmă, vorbim despre un contract-record pentru un membru al unui juriu dintr-un show de televiziune din România.

NU RATA – Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”

Nadia Comăneci, salariu de ”zeiță” la Românii au Talent. Pro TV îi oferă o sumă uriașă

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