România, lovită de un val de aer polar! Temeperaturile scad cu 15 grade

România, lovită de un val de aer polar! Temeperaturile scad cu 15 grade
Val de aer polar în România
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Un val de aer polar va pune stăpânire pe România de săptămâna viitoare! Vremea schimbă foaia dintr-o dată, iar temperaturile care ne-au făcut să mai credem că vara nu vrea să plece dispar rapid din peisaj. De marți, 22 septembrie, frigul începe să-și facă simțită prezența în mai multe zone ale țării.

Diferențele vor fi mari de la o zi la alta. În unele zone, temperaturile ar putea scădea chiar și cu 10-15 grade, iar frigul va fi resimțit mai ales în nordul și centrul țării. Cu alte cuvinte, dacă până acum hainele groase au stat liniștite în dulap, săptămâna viitoare s-ar putea să fie scoase din nou la plimbare.

Un val de aer polar va pune stăpânire pe România

Aerul rece se va extinde treptat către toate regiunile României. În nord și centru, temperaturile pot ajunge neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni și ea mult mai rece. Maximele se vor situa între 10 și 21 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî, în cea mai mare parte a țării, până la 4-13 grade. Cerul va fi schimbător, însă în vest, nord și centru cresc șansele să apară înnorări și precipitații.

Și aici vine una dintre cele mai neașteptate schimbări. La altitudini mari, frigul poate fi suficient de puternic pentru ca ploile să se transforme în precipitații mixte. La peste aproximativ1.800-2.000 de metri, meteorologii iau în calcul apariția lapoviței și chiar a ninsorii. Astfel, pe crestele înalte, primele semne ale sezonului rece ar putea apărea mai devreme decât ne-am aștepta.

Val de aer polar în România

Val de aer polar în România

Cum va fi vremea în București

Schimbarea vremii vine și cu vânt mai puternic. Rafalele vor apărea temporar în mai multe regiuni, însă la munte situația va fi ceva mai serioasă. În zonele montane, vitezele vântului ar putea depăși 70-80 km/h, ceea ce va face ca temperaturile deja scăzute să fie resimțite și mai neplăcut.

Nici Capitala nu rămâne la temperaturile ridicate din aceste zile. Bucureștenii mai au parte de un weekend cu soare și valori care pot ajunge până la 30 de grade, dar de marți situația se schimbă. Temperaturile pot coborî până la 18 grade în timpul zilei, iar noaptea pot ajunge la doar 9 grade Celsius.

VEZI ȘI: Vremea se schimbă brusc. România intră în cea mai caldă perioadă din septembrie
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