Scoatem gecile dimineața, dar tricourile rămân la îndemână! Prognoza meteo aduce temperaturi de la 5 la 28 de grade

Vremea se liniștește în România în intervalul 14 septembrie, ora 09:00 – 15 septembrie, ora 09:00, după episoadele de instabilitate din ultimele zile, iar în cea mai mare parte a țării vom avea o zi în general frumoasă. Temperaturile din timpul zilei vor rămâne însă, pe alocuri, sub valorile normale pentru mijlocul lunii septembrie, iar diminețile și nopțile vor deveni răcoroase, cu numai 5–6 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Ploi de scurtă durată vor mai apărea izolat în est, sud-est și la munte, cantitățile de apă fiind în general reduse, de 2–5 l/mp, în timp ce maximele vor porni de la numai 18 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 27–28 de grade în vestul și sudul Olteniei.

Vremea în România

Ziua de luni, 14 septembrie, aduce o ameliorare evidentă a vremii în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil și va avea unele înnorări temporare în timpul zilei, însă perioadele cu soare vor fi generoase în numeroase regiuni.

După-amiaza și seara, izolat vor apărea ploi de scurtă durată în Muntenia, Moldova, Dobrogea și în zonele montane, în special în Carpații Orientali, iar câțiva stropi sunt posibili și prin Banat sau Crișana. Nu vorbim despre cantități importante de precipitații, acestea urmând să fie în general de numai 2–5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în estul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă, unde vitezele vor ajunge în general la 40–45 km/h. Izolat, intensificări ale vântului vor fi posibile și în sud-vest.

Diferențele de temperatură dintre regiunile țării vor fi destul de mari. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 27–28 de grade în vestul și sudul Olteniei, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî până la 5–6 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Cele mai ridicate minime, de 15–16 grade, se vor înregistra pe litoral.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi în general plăcută, cu perioade însorite și înnorări trecătoare. În Banat și Crișana există posibilitatea ca după-amiaza sau seara să apară izolat câte o ploaie de scurtă durată, însă precipitațiile nu vor caracteriza această regiune.

În vest temperaturile vor fi mai ridicate decât în nord și în zonele intracarpatice, iar în Banat se vor putea atinge local valori de aproximativ 24–26 de grade. Dimineața și noaptea vor fi însă răcoroase, în special în zonele joase și depresionare.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, temperaturile vor rămâne ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în unele zone, însă vremea va fi mult mai liniștită. Cerul va alterna între perioade senine și intervale cu înnorări temporare, iar după-amiaza și seara vor fi posibile izolat ploi slabe, de scurtă durată.

Vântul va deveni ceva mai activ în sud-est și poate ajunge temporar la viteze de 40–45 km/h. Maximele vor fi în general agreabile pentru mijlocul lunii septembrie, situându-se în mare parte în jurul valorilor de 22–25 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de cele mai ridicate temperaturi din România. În vestul și sudul regiunii se vor atinge 27–28 de grade, astfel că aici atmosfera va păstra cel mai bine aspectul unei zile de sfârșit de vară.

Cerul va fi variabil, cu perioade lungi în care soarele va domina, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Numai izolat, în sud-vest, vântul poate avea unele intensificări în timpul zilei. Spre noapte, temperaturile vor scădea considerabil față de maximele după-amiezii, fără ca vremea să devină însă deosebit de rece.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, ziua va fi mai răcoroasă decât în vestul și sud-vestul țării, iar cerul va prezenta înnorări temporare. După-amiaza și seara vor apărea izolat ploi de scurtă durată, în general slabe, cu acumulări de aproximativ 2–5 l/mp.

Vântul va fi ceva mai activ în această parte a țării, cu rafale care pot ajunge local la 40–45 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 19–23 de grade, iar noaptea va fi răcoroasă, în special în nordul Moldovei și în zonele apropiate de munte.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Centrul României va fi una dintre cele mai răcoroase regiuni ale zilei. În estul Transilvaniei, maximele vor coborî până la aproximativ 18 grade, iar diferența dintre zi și noapte va deveni importantă.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime vor ajunge la numai 5–6 grade, valori care vor da dimineții și nopții un aer autentic de toamnă. La munte, și în special în Carpații Orientali, după-amiaza și seara vor apărea izolat ploi de scurtă durată. În zona montană înaltă, vântul va avea intensificări de aproximativ 40–45 km/h.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar după-amiaza și seara vor fi posibile izolat ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla moderat și va avea temporar intensificări, cu viteze în general de până la 40–45 km/h.

Pe litoral, influența Mării Negre va menține nopțile mult mai blânde decât în interiorul țării. Temperaturile minime se vor situa la 15–16 grade, cele mai ridicate valori nocturne prognozate la nivel național, iar în timpul zilei temperaturile vor ajunge în jurul valorilor de 21–23 de grade.

Vremea în București

În Capitală, temperaturile se vor situa ușor sub normalul climatologic specific mijlocului lunii septembrie. Cerul va avea înnorări trecătoare, însă probabilitatea apariției ploilor slabe va fi redusă, astfel că ziua va fi în mare parte potrivită pentru activități în aer liber.

Maxima se va situa în jurul valorii de 23–24 de grade, iar spre dimineața zilei de marți temperatura va coborî la aproximativ 11–13 grade. Valorile exacte pentru București nu sunt precizate în prognoza furnizată, acestea fiind estimate în raport cu evoluția termică indicată pentru regiune.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi în general frumoasă și destul de răcoroasă pentru această perioadă, cu cer variabil și o maximă estimată la 20–22 de grade. Noaptea, temperatura poate coborî spre 8–10 grade.

Timișoara va beneficia de temperaturi mai ridicate, cu o maximă în jurul valorilor de 24–26 de grade și o minimă de aproximativ 11–13 grade. Cerul va fi variabil, iar spre după-amiază sau seară nu este exclusă apariția izolată a unei ploi slabe.

Iași va avea o zi mai răcoroasă, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Maxima se va situa în jurul valorilor de 20–22 de grade, iar minima va coborî spre 9–11 grade.

Craiova se va afla în una dintre cele mai calde regiuni ale țării, iar temperatura maximă va putea ajunge la aproximativ 26–28 de grade. Noaptea, valorile vor coborî spre 12–14 grade, astfel că diferența dintre după-amiază și orele dimineții va fi destul de mare.

Constanța va avea parte de o maximă de aproximativ 21–23 de grade, cu cer variabil, înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Vântul va fi ceva mai activ, iar minima se va situa în jurul valorilor de 15–16 grade.

Brașov va fi printre cele mai răcoroase dintre marile orașe, cu o maximă estimată la 18–20 de grade și o minimă de aproximativ 6–8 grade. În zonă vor exista înnorări temporare, iar apropierea de munte va menține și posibilitatea unor ploi izolate de scurtă durată.

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