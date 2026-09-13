Otniela Sandu și ”Prințișorul asfaltului” nu se mai ascund! Au publicat prima fotografie de cuplu

Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu nu se mai ascund deloc și a venit momentul să posteze prima fotografie de cuplu. Cei doi și-au petrecut acest weekend în Râșnov, acolo unde „Prințișorul asfaltului” a intrat din nou pe traseu. Cum și blondina a preluat pasiunea iubitului, l-a însoțit, iar escapada a fost momentul perfect pentru a imortaliza și a publica prima fotografie de cuplu.

În urmă cu luni de zile, CANCAN.RO dezvăluia legătura ce începea să se formeze între Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu. Cei doi au apărut pentru prima oară împreună la Nuba Chalet, acolo unde pilotul i-a organizat ziua de naștere blondinei. Relația a prins contur, însă pentru o perioadă îndrăgostiții au ținut totul departe de ochii curioșilor.

Relația celor doi a devenit oficială atunci când Otniela a mărturisit că și-a descoperit o nouă pasiune – racingul, iar totul i se datorează partenerului ei, pilot de meserie.

„De ceva timp am descoperit o nouă pasiune: racingul și asta datorită partenerului meu. Mi se pare frumos când într-o relație poți crește împreună și când partenerii se susțin reciproc. Îmi place să învăț mereu câte ceva, iar pentru mine este important să fiu lângă cineva alături de care pot evolua”, declara Otniela.

Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu, prima fotografie de cuplu

Ei bine, relația celor doi pare că evoluează, iar Otniela îi este alături iubitului la fiecare cursă. În acest weekend a avut loc competiția Trofeul Râșnov, iar „Prințișorul asfaltului” nu avea cum să lipsească. Nu a mers singur, ci iubita l-a însoțit.

Cu această ocazie, cei doi au decis că este momentul să posteze și prima fotografie de cuplu. Otniela Sandu a fost cea care a făcut onorurile. A distribuit în mediul online mai multe imagini cu escapada din weekend, iar printre ele s-a numărat și una în care apare cu zâmbetul pe buze lângă Costeluș.

Otniela Sandu pare să fie cât se poate de îndrăgostită, dovadă stând și faptul că pentru iubitul ei a ales să își înfrângă frica de condus.

„Adrenalina mă strigă. Îmi doresc tare ca într-o zi să conduc și eu așa “sportiv”. Chiar dacă eu abia încep acum să conduc normal. Am permis de la 18 ani luat din prima, dar v-am zis că am trecut printr-un accident cu taxiul imediat după ce am luat permisul și de atunci nu am mai vrut să conduc. Dar este ceva în sânge care iubește și sportul ăsta și dorința de a conduce, chiar dacă nu am experiență acum”, a scris Otniela, în mediul online.

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Foto: Instagram