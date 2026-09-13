Monica Gabor, dezvăluiri sfâșietoare după moartea Mădălinei Apostol: ”Purta o povară greu de înțeles pentru cei din jur”

Moartea Mădălinei Apostol a șocat lumea mondenă din România. La doar 40 de ani, partenera de viață a lui Nick Rădoi s-a stins din viață în urma unui gest extrem, iar vestea a lăsat în urmă multă durere și numeroase întrebări. Printre persoanele profund afectate de tragedie se numără și Monica Gabor, una dintre apropiatele Mădălinei.

Cele două femei au avut o relație de prietenie, iar Monica Gabor a vorbit despre pierderea suferită, încercând să contureze imaginea unei femei care, dincolo de aparițiile publice și de viața pe care o afișa, ar fi dus o luptă despre care foarte puțini oameni știau.

Ce mesaj a transmis Monica Gabor

Potrivit informațiilor făcute publice de Monica Gabor, Mădălina Apostol s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu depresia. Problema ar fi fost una pe care partenera lui Nick Rădoi a dus-o în mare parte în tăcere, fără ca cei din jur să își dea seama cât de dificilă era, de fapt, situația prin care trecea.

Pentru cei care o cunoșteau, Mădălina era o femeie energică, sociabilă și mereu gata să fie alături de cei dragi. Tocmai această imagine ar fi făcut ca suferința ei să fie cu atât mai greu de observat. În exterior, încerca să transmită optimism și să își continue viața, însă, în interior, lucrurile ar fi fost mult mai complicate.

Monica Gabor a descris-o pe Mădălina ca pe un om extrem de generos și implicat în relațiile cu cei apropiați. Era cunoscută pentru faptul că își ajuta prietenii, era foarte atașată de familie și, potrivit celor povestite de Monica, avea o preocupare constantă pentru oamenii aflați în situații dificile.

„Sunt absolut devastată de dispariția ei fulgerătoare. Pierderea ei lasă un gol imens în sufletul meu și în viața fiecăruia dintre noi. Mădălina avea o inimă uriașă. Îi plăcea nespus să facă acte de caritate, dăruind din bunătatea ei tuturor celor aflați în nevoie. A fost o prietenă loială, o mamă devotată, o gazdă minunată și o gospodină desăvârșită. Era genul de om care lumina orice încăpere doar prin simpla ei prezență. Avea un entuziasm debordant și încerca mereu, fără excepție, să aducă un zâmbet pe chipul oricui îi ieșea în cale. Mădălina purta în tăcere o povară greu de înțeles pentru cei din jur. Suferea de ani de zile de depresie, o bătălie crâncenă pe care a purtat-o în secret, în timp ce pe chipul ei afișa mereu doar curaj și o energie pozitivă nesfârșită. Din păcate, această luptă tăcută a fost prea grea. A pierdut această bătălie lungă și chinuitoare, iar faptul că a plecat dintre noi mult prea devreme este rezultatul direct al suferinței pe care a ascuns-o în adâncul sufletului ei”, a transmis Monica Gabor.

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