Armina și Philipp Plein, la aceeași masă! Soția lui Marcel s-a lăudat cu ”prietenii” milionari: ”Stăteam la Beausoleil”

Experiența Insula Iubirii pare să nu fie deloc pe placul Arminei. Soția lui Marcel nu este impresionată de nimic din Thailanda. Nici de primul date de care a avut parte nu s-a bucurat prea mult, însă a profitat de ocazie pentru a-l impresiona pe Jaguarul. I-a povestit viața ei și legătura pe care o are cu milionari celebri, precum Philipp Plein.

Cu o relație de trei ani la activ, Marcel și Armina și-au dorit să vină la Insula Iubirii pentru a se testa. Maluma de România și-a propus să îi demonstreze soției sale că s-a cumințit, iar ea a vrut să vadă dacă acesta îi este cu adevărat loial. Însă, testul pare că nu e pe placul niciunuia.

Armina și Philipp Plein, la aceeași masă

Pentru primul date pe care l-a avut, Armina l-a ales pe Jaguarul. Nu că ar fi impresionant-o cu ceva, dar bruneta a considerat că este un om amuzant alături de care își poate petrece prima experiență de acest fel. Date-ul nu a fost pe placul ei, însă pe drum nu a ezitat să se laude cu realizările sale.

Armina l-a prins pe Jaguarul pe subiect, ambii obișnuiți cu viața din străinătate, și i-a povestit acestuia despre traiul de lux pe care l-a avut acolo. Soția lui Marcel a vorbit despre activitatea ei din Monte Carlo, dar și despre prietenii milionari pe care îi avea acolo.

Ei bine, se pare că din anturajul Arminei făcea parte chiar și Philipp Plein, celebrul designer. Aceștia au stat la masă împreună, iar soția lui Marcel a ținut să scoată acest lucru în evidență. Jaguarul abia a ținut pasul cu bruneta, la rândul lui fiind și el dornic să împărtășească din experiențele sale de lux. Cei doi aproape că s-au luat la întrecere.

„Jaguarul: Eu stau la 40-50 de minute de Monte Carlo. Armina: Eu mereu când mergeam la Monte Carlo stăteam la Beausoleil. Și am stat la Monte Carlo ceva timp. Am stat aproape un an și jumătate. Jaguarul: Știi Café de Paris? Armina: Da, Café de Paris. Eu am lucrat la Casino de Monte-Carlo. Jaguarul: Eu acolo am cardul de aur pentru parcare la mașină. Armina: Eu am fost… am stat și cu Philipp Plein la masă. Jaguarul: Poftim? Armina: Am stat cu Philipp Plein la masă. Dacă îl știi pe Philipp Plein. Aveam prieteni milionari. Adică și acum am”, a fost discuția celor doi.

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Foto: Instagram