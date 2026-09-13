Armina și Philipp Plein, la aceeași masă! Soția lui Marcel s-a lăudat cu ”prietenii” milionari: ”Stăteam la Beausoleil”

Armina și Philipp Plein, la aceeași masă! Soția lui Marcel s-a lăudat cu ”prietenii” milionari: ”Stăteam la Beausoleil”
Galerie Foto 5
Armina, concurentă Insula Iubirii /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Experiența Insula Iubirii pare să nu fie deloc pe placul Arminei. Soția lui Marcel nu este impresionată de nimic din Thailanda. Nici de primul date de care a avut parte nu s-a bucurat prea mult, însă a profitat de ocazie pentru a-l impresiona pe Jaguarul. I-a povestit viața ei și legătura pe care o are cu milionari celebri, precum Philipp Plein.

Cu o relație de trei ani la activ, Marcel și Armina și-au dorit să vină la Insula Iubirii pentru a se testa. Maluma de România și-a propus să îi demonstreze soției sale că s-a cumințit, iar ea a vrut să vadă dacă acesta îi este cu adevărat loial. Însă, testul pare că nu e pe placul niciunuia.

Armina și Philipp Plein, la aceeași masă

Pentru primul date pe care l-a avut, Armina l-a ales pe Jaguarul. Nu că ar fi impresionant-o cu ceva, dar bruneta a considerat că este un om amuzant alături de care își poate petrece prima experiență de acest fel. Date-ul nu a fost pe placul ei, însă pe drum nu a ezitat să se laude cu realizările sale.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Armina, soția lui Marcel /Foto: Instagram

Armina l-a prins pe Jaguarul pe subiect, ambii obișnuiți cu viața din străinătate, și i-a povestit acestuia despre traiul de lux pe care l-a avut acolo. Soția lui Marcel a vorbit despre activitatea ei din Monte Carlo, dar și despre prietenii milionari pe care îi avea acolo.

Ei bine, se pare că din anturajul Arminei făcea parte chiar și Philipp Plein, celebrul designer. Aceștia au stat la masă împreună, iar soția lui Marcel a ținut să scoată acest lucru în evidență. Jaguarul abia a ținut pasul cu bruneta, la rândul lui fiind și el dornic să împărtășească din experiențele sale de lux. Cei doi aproape că s-au luat la întrecere.

„Jaguarul: Eu stau la 40-50 de minute de Monte Carlo.

Armina: Eu mereu când mergeam la Monte Carlo stăteam la Beausoleil. Și am stat la Monte Carlo ceva timp. Am stat aproape un an și jumătate.

Jaguarul: Știi Café de Paris?

Armina: Da, Café de Paris. Eu am lucrat la Casino de Monte-Carlo.

Jaguarul: Eu acolo am cardul de aur pentru parcare la mașină.

Armina: Eu am fost… am stat și cu Philipp Plein la masă.

Jaguarul: Poftim?

Armina: Am stat cu Philipp Plein la masă. Dacă îl știi pe Philipp Plein. Aveam prieteni milionari. Adică și acum am”, a fost discuția celor doi.

 

CITEȘTE ȘI:

Armina și Bianca Ghiurcă, schimb de replici acide la bonfire: ”Nu îți e rușine cu bărbatul ăsta pe care îl ai?”

Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Florin Marin se lăfăie în lux după moartea fostului soț de 81 de ani. Ce avere uriașă i-a lăsat vicarul britanic
Florin Marin se lăfăie în lux după moartea fostului soț de 81 de ani. Ce avere uriașă i-a lăsat vicarul britanic
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în 2022. Monica Gabor a dat-o dispărută: ”Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Motivul pentru care Nick Rădoi nu a trecut-o pe Mădălina Apostol în testament. De ce nu voia să-i dea niciun ban din averea de 30 de milioane de dolari
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Ce videoclip a postat Mara Bănică cu Mădălina Apostol. Cum apare iubita lui Nick Rădoi în imagini: ”3 prunci au rămas fără mamă”
Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!
Raluca Drăgoi, amenințată la un eveniment la care a cântat. Vrea să depună plângere la Poliție!
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Și-a ÎNJUNGHIAT iubitul cu 10 ani mai mare! Scene violente în Timișoara: Ce a făcut apoi tânăra de 21 de ani
Gandul.ro
Și-a ÎNJUNGHIAT iubitul cu 10 ani mai mare! Scene violente în Timișoara: Ce a făcut apoi tânăra de 21 de ani
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
Adevarul
Un cal de rasă în valoare de 15.000 de lei a fost împușcat din greșeală de braconieri, în Vaslui. Vânătorii l-ar fi confundat cu cerbul pe care îl urmăreau
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Mediafax
Imaginile care NU S-AU VĂZUT de la nunta ministrului Nazare! Cine a fost alături de acesta la petrecere
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
Click.ro
Ultima fotografie postată de Mădălina Apostol înainte de tragedie. Ce mesaj a transmis
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Digi 24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Digi24
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Și-a ÎNJUNGHIAT iubitul cu 10 ani mai mare! Scene violente în Timișoara: Ce a făcut apoi tânăra de 21 de ani
Gandul.ro
Și-a ÎNJUNGHIAT iubitul cu 10 ani mai mare! Scene violente în Timișoara: Ce a făcut apoi tânăra de 21 de ani
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Mediafax Italia
O româncă I-A SEDUS pe italieni! E printre cele mai populare! Nu este Mădălina Ghenea...
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.