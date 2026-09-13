Diana Matei le închide gura haterilor. Comentariile răutăcioase nu au atins-o pe soția lui Marian Cleante: „Ura e o boală”

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„A devenit totul o boală. Ura este o boală.” Invitată în platoul CANCAN EXCLUSIV, Diana Matei a vorbit despre cât de comentată a fost relația ei cu Marian Cleante și despre prejudecățile celor din jur. Artista spune că, dacă s-ar fi lăsat influențată de părerile celor din jur, povestea lor de iubire ar fi murit din fașă. Deși mulți nu le dădeau nicio șansă, cei doi au rămas împreună și au construit o familie de 25 de ani.

Diana Matei și Marian Cleante s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, iar începutul poveștii lor de dragoste nu a fost deloc unul obișnuit. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la un spectacol organizat la Sala Palatului, unde Marian se ocupa de organizare, iar Diana a ajuns cu întârziere. Prima lor interacțiune s-a lăsat chiar cu o mică ceartă, însă, în mod neașteptat, acel moment avea să fie începutul lor ca și cuplu. Emisiunea integrală poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN.

„Da, lăsați-mă în pace, că m-am căsătorit cu cine am vrut eu!”

De atunci și până în prezent, Diana Matei și Marian Cleante nu s-au despărțit niciodată. În tot acest timp, Diana a fost alături și de copiii lui Marian din mariajul anterior, Ștefania și George, iar împreună cei doi au un băiat, Ianis. Artista vorbește cu multă căldură despre relația pe care a construit-o cu toți cei trei copii.

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Diana Matei, în platoul CANCAN EXCLUSIV

CANCAN: Te-ai săturat de comentariile oamenilor?

Diana Matei: Că Marian este țigan? „Mamă, te-ai măritat cu un țigan!”

CANCAN.RO: Tu nu ai ieșit niciodată să comentezi.

Diana Matei: Păi, ți-aș putea să comentez. Atâta timp cât bărbatul ăsta de lângă mine este asumat, fericit, împlinit, noi formăm o familie de 25 de ani, fără probleme, fără nimic. Cam ce să spun?

CANCAN.RO: Să spui să te lase în pace.

Diana Matei: Păi, uite, zic acum: da, lăsați-mă în pace, că m-am căsătorit cu cine am vrut eu. Am venit la ușa voastră? Mi-a crescut cineva copiii? Mi-a dat cineva ceva de mâncare? Eu chiar spun cu voce tare. Dar nu mi se pare ceva de care să mă supăr. Oamenii, când nu înțeleg un lucru, au tendința să fie suspicioși. Când văd că ești bine, iar nu este bine ceva. Și noi avem tendința să scormonim răul: „Sigur a făcut el sau ea ceva rău.” Toți au comentat. Nouă nu ne dădea nimeni nicio șansă la începutul relației. Relația noastră, din fașă, era menită eșecului.

CANCAN.RO: Dar de ce?

Diana Matei: Pentru că, hai să o luăm așa:”Mai mare ca ea, adică decât mine. Aici au zis: mamă, este mai bătrân, țigan, mamă, de altă etnie, iar probleme, altă cultură, altă situație.” Așa gândesc oamenii din afară, unii. Apoi:”Doi copii? A, păi stai, asta să crească doi copii din mariajul lui cu alta? Păi, cum?”

CANCAN.RO: Și pare ireal.

Diana Matei: Da, da.”Păi, îi crește copiii? Păi, ce, ea este proastă?” Adică:”Banii să se ducă și la copii, și colo, și colo, și nu-i mai dă ei.” Pentru că oamenii care sunt așa sunt capabili să gândească în felul ăsta. A devenit totul o boală. Ura este o boală. Și boala asta te acaparează, pune stăpânire pe tine, pe gândurile tale, pe viața ta. Și tu ajungi un om urât.

NU RATA: Ce salariu are Diana Matei după trei decenii de carieră. Cântăreața activează și în cadrul MApN, pe lângă activitatea artistică cu trupa: „Sunt niște sporuri micuțe…”

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