Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular

Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular
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Detalii cutremurătoare continuă să iasă la iveală despre viața generalului Dorin Ioniță! Episodul violent din lift, în urma căruia amanta a ajuns să ceară ordin de protecție, nu ar fi fost un caz unic. Surse CANCAN.RO au dezvăluit că în spatele ușilor închise, și soția fostului comandant al Forțelor Întrunite ar fi trecut, de-a lungul anilor, prin momente extrem de dificile. Mai jos aveți toate detaliile!

Moartea generalului Dorin Ioniță scoate la suprafață o poveste despre care, până acum, se știau foarte puține lucruri. În ultimele zile au ieșit la iveală detalii despre viața lui personală, despre relația pe care ar fi avut-o ani la rând cu o altă femeie, dar și despre un conflict care a ajuns în atenția polițiștilor și care avea să schimbe complet cursul ultimelor sale ore din viață.

Soția generalului ar fi trecut și ea prin momente cumplite

Totul a început cu episodul din lift, surprins de camerele de supraveghere. Dorin Ioniță și Alice, femeia cu care ar fi avut o relație de aproximativ zece ani, au fost surprinși în timpul unui moment tensionat dintre aceștia. Ulterior, femeia a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic. Polițiștii au intervenit, iar pe numele generalului a fost emis un ordin de protecție provizoriu. (VEZI AICI)

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Numai că, potrivit surselor CANCAN.RO, episodul care a ajuns acum în atenția tuturor nu ar fi fost primul moment de acest fel.

Se pare că în trecut, și soția lui Dorin Ioniță ar fi fost victima unor episoade de agresivitate. Femeia ar fi trecut prin momente delicate în propria casă, pe care ar fi încercat să le ascundă pentru a nu lăsa ca problemele familiei să ajungă la urechile oamenilor care îi cunoșteau.

Ba mai mult, ani la rând, soția generalului ar fi încercat să gestioneze situațiile dificile departe de ochii lumii. Aceasta nu ar fi vrut ca problemele din familie să devină subiect de discuție și ar fi făcut eforturi pentru ca astfel de episoade să nu se afle.

În noaptea în care Dorin Ioniță și-a pus capăt zilelor, după conflictul cu Alice, filmat de camerele de supraveghere, generalul s-a întors acasă, însă, la scurt timp, a plecat din nou. Iar soția lui a fost chiar cea care a alertat poliția, după ce a observat că fostul comandant al Forțelor Întrunite plecase de la domiciliu cu un pistol asupra sa. Câteva ore mai târziu, Dorin Ioniță a fost găsit mort în imobilul lor din Păulești din județul Prahova.

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