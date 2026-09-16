După anunțul sarcinii, Ilinca Vandici a părăsit România. Unde a plecat prezentatoarea de la Kanal D

Ilinca Vandici este o pasionată a călătoriilor, iar prezentatoarea TV profită de fiecare ocazie pentru a descoperi locuri spectaculoase. De această dată, vedeta a ales o destinație uimitoare din Statele Unite ale Americii. După ce a anunțat că este însărcinată, a plecat într-o vacanță în New York, metropola care fură toate privirile.

Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, însărcinată fiind, și să își facă partenerul, Bogdan Boitor, tătic. Chiar dacă perioada aceasta vine cu multe schimbări, prezentatoarea TV nu a stat acasă și a ales să plece într-o vacanță peste ocean.

Ajunsă în celebrul oraș american, Ilinca Vandici a imortalizat mai multe momente din vacanță și le-a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram. Printre fotografiile publicate se numără și câteva cadre realizate pe Brooklyn Bridge, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului.

Ilinca Vandici a ales o ținută comodă, dar elegantă. Prezentatoarea a purtat o pereche de pantaloni gri, un top alb și un sacou asortat. Geanta și încălțămintea au completat ținuta în tonuri de gri, iar un accesoriu roz prins pe sacou a adăugat o pată de culoare întregului look. Aceasta a transmis și un mesaj despre atmosfera specifică New York-ului, făcând referire la luminile și energia metropolei.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a scris Ilinca Vandici pe Instagram.

Cum a anunțat Ilinca Vandici că este însărcinată

Vestea că Ilinca Vandici este însărcinată a fost făcută chiar de ea, în direct, în cadrul emisiunii Follow Us, pe care o prezintă alături de Teo Trandafir. Vedeta a mărturisit că atât ea, cât și partenerul său, Bogdan Boitor, sunt foarte fericiți și se simt binecuvântați.

Prezentatoarea a explicat că această sarcină este diferită de prima, când l-a adus pe lume pe fiul ei, Zian. De această dată, se confruntă cu o somnolență accentuată și a recunoscut că ar dormi aproape toată ziua.

„Am să vă spun ceva, sunt însărcinată. Nu e glumă, sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r. – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii Follow Us.

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