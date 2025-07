Cum a reușit Mihai Leu să aducă la Hunedoara Cupa României la fotbal! A făcut istorie cu Mircea Lucescu și… l-a ”racolat” și pe Andone

Trupul neînsuflețit al lui Mihai Leu se află, de miercuri, în sala teatrului din Hunedoara. Localnicii au venit să-și ia rămas bun, cu lacrimi în ochi, de la marele campion. Printre aceștia s-au aflat și jucătorii echipei de fotbal Corvinul Hunedoara. Puțină lume știe că, practic, lui Mihai Leu i se datorează reînființarea acestui club emblematic pentru întreaga comunitate din județ. Acesta i-a convins, mai întâi, pe Ioan Andone și pe Mircea Lucescu să fie membri fondatori. A dus apoi o luptă fenomenală să atragă voturile de partea lor, deși era la acea vreme în postura de consilier local în opoziție. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mihai Leu s-a întors pentru ultima oară acasă. Trupul său neînsuflețit se află în sala teatrului din Hunedoara, iar vineri va fi condus pe ultimul drum. În liniște, cu flori în mână și durere în suflet, localnicii trec rând pe rând pentru a-și lua rămas bun de la omul care a însemnat mult mai mult decât un campion. De la cel care a fost nu doar o figură emblematică pentru ei, ci și prieten, sprijin și speranță.

Printre cei ce au venit să își plece frunțile cu respect în fața sicriului s-au aflat și jucătorii echipei de fotbal Corvinul Hunedoara. Iar pentru cei care știu adevărata poveste, această întâlnire este o rotunjire simbolică a destinului. Pentru că, fără Mihai Leu, Corvinul Hunedoara de astăzi nu ar fi existat!

Mihai Leu l-a convins pe Mircea Lucescu să devină membru fondator al Corvinului

Cum în Hunedoara nu mai exista niciun club de fotbal, fostul campion mondial de box care s-a stins din viață la doar 56 de ani este cel care, în anul 2010, l-a convins pe Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale de fotbal, precum și pe Ioan Andone, să devină membri fondatori ai Corvinului. Și să i se alăture în lupta dusă pentru a reînființa acest club emblematic pentru județ.

„Am sute de amintiri cu el. Dar e una dragă și mie și lui despre care ne tot aminteam. În anul 2010 eram consilieri locali amândoi și în Hunedoara nu mai exista niciun club de fotbal de câțiva ani. Ultimele două, Corvinul 1921 și Corvinul 2005, intraseră în faliment. Și ne-am decis să facem un proiect de Hotărâre de Consiliu Local și să înființăm un club de fotbal. I-a lămurit el pe Andone și pe Mircea Lucescu să fie ei membrii fondatori împreună cu Primăria. Țin minte că am dus o luptă fenomenală atunci în Consliul Local, pentru că noi eram din opoziție”, a mărturisit Dan Bobouțanu, actualul edil al Hunedoarei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mihai Leu avea o putere de convingere foarte mare”

Ce a urmat a fost apoi o luptă politică înverșunată. Proiectul lui Mihai Leu era susținut de un grup mic, dar valoros, aflat în opoziție. Pe masa Consiliului Local erau două alte propuneri cu același scop: reînființarea Corvinului. Cealaltă venea din partea majorității, dar fără sprijinul unei personalități recunoscute.

„Pe ordinea de zi apăruseră două proiecte cu același scop. Noi veneam totuși cu un grup de personalități, cu oameni dedicați, cu o imagine foarte bună. Cei din opoziție nu aveau voturile suficiente. Dar prin prezența, prin implicarea lui Mihai, prin garanția pe care o dădea el, prin ceea ce am discutat eu cu consilierii de la putere, am reușit să câștigăm la vot. Și să înființăm acest club de fotbal care a devenit continuatorul Corvinului Hunedoara. Tot timpul ne aminteam amândoi cu plăcere de această luptă politică pe care am câștigat-o într-un context în care eram cred că cinci împotriva a 16 consilieri și am reușit să aducem voturile în favoarea noastră. Avea o putere de convingere foarte mare. Era un tip deosebit”, a completat edilul din Hunedoara.

Mihai Leu a câștigat, astfel, și această bătălie, într-un moment în care puțini le dădeau vreo șansă. Marele campion era obișnuit să învingă atunci când totul părea pierdut. Așa a fost toată viața lui: în ring, în mașina de raliu, în politică, în lupta cu boala. Mereu cu capul sus!

