Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă: „Suntem sclavii Europei!”

Numărul românilor care pleacă în alte țări cu speranța unui trai mai bun pentru ei sau pentru a reuși să își întrețină familiile este într-o continuă creștere. Mulți sunt cei care își împărtășesc experiențele și vorbesc despre cât de grea este viața între străini. Printre ei se numără și Ștefan, un român plecat în Germania. Toate detaliile în articol.

Începând cu anul 1989, tot mai mulți români au început să părăsească România și să plece în alte țări pentru o viață nouă. Dacă există un număr mare de conaționali care s-au stabilit definitiv în țările alese, există și oameni care s-au întors acasă din cauza greutăților pe care le-au întâmpinat printre străini.

Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă

Povestea lui Ștefan a devenit cuoscută, după ce românul a mărturisit cum este tratat de străini. El spală toaletele unui restaurant fast-food și mărturisește cât de urât se comportă lumea cu el.

„Suntem sclavii Europei”, a spus el.

Germania este o destinație aleasă de majoritatea bărbaților, aceștia alegând domenii precum: șantiere, curățenie sau cules de fructe și legume. În materialul în care Ștefan a vorbit despre experiența lui, au fost scoase la iveală situații de exploatare la care românii sunt supuși: confiscarea pașapoartelor sau cazarea în condiții insalubre.

Și Nicu, un român în vârstă de 37 de ani care a plecat în Germania la cules de căpșuni, a vorbit despre experiența lui. Bărbatul a plecat la puțin timp după ce fiica lui s-a născut, iar aceasta are 11 ani în prezent și își vede tatăl doar câteva săptămâni pe an.

Bărbatul povestește că face aceste sacrificii enorme pentru fiica lui, ca să îi poată oferi o viață diferită de a lui.

„Nu pentru mine, ci pentru fiica mea. Ca ea să aibă o viață mai ușoară, să nu treacă prin ce am trecut eu”, a povestit Nicu.

