Acasă » Știri » Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă: „Suntem sclavii Europei!”

Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă: „Suntem sclavii Europei!”

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 14:50
Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă: „Suntem sclavii Europei!”
Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă

Numărul românilor care pleacă în alte țări cu speranța unui trai mai bun pentru ei sau pentru a reuși să își întrețină familiile este într-o continuă creștere. Mulți sunt cei care își împărtășesc experiențele și vorbesc despre cât de grea este viața între străini. Printre ei se numără și Ștefan, un român plecat în Germania. Toate detaliile în articol. 

Începând cu anul 1989, tot mai mulți români au început să părăsească România și să plece în alte țări pentru o viață nouă. Dacă există un număr mare de conaționali care s-au stabilit definitiv în țările alese, există și oameni care s-au întors acasă din cauza greutăților pe care le-au întâmpinat printre străini. 

Un român plecat la muncă în străinătate se revoltă

Povestea lui Ștefan a devenit cuoscută, după ce românul a mărturisit cum este tratat de străini. El spală toaletele unui restaurant fast-food și mărturisește cât de urât se comportă lumea cu el. 

„Suntem sclavii Europei”, a spus el.

Povestea unui român plecat
Povestea unui român plecat

Germania este o destinație aleasă de majoritatea bărbaților, aceștia alegând domenii precum: șantiere, curățenie sau cules de fructe și legume. În materialul în care Ștefan a vorbit despre experiența lui, au fost scoase la iveală situații de exploatare la care românii sunt supuși: confiscarea pașapoartelor sau cazarea în condiții insalubre. 

Și Nicu, un român în vârstă de 37 de ani care a plecat în Germania la cules de căpșuni, a vorbit despre experiența lui. Bărbatul a plecat la puțin timp după ce fiica lui s-a născut, iar aceasta are 11 ani în prezent și își vede tatăl doar câteva săptămâni pe an.

Bărbatul povestește că face aceste sacrificii enorme pentru fiica lui, ca să îi poată oferi o viață diferită de a lui. 

„Nu pentru mine, ci pentru fiica mea. Ca ea să aibă o viață mai ușoară, să nu treacă prin ce am trecut eu”, a povestit Nicu. 

CITEȘTE ȘI: 

Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori acasă: un obicei care a devenit o punte emoțională între familii 

Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
Știri
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV…
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Știri
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul ...
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: ...
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea ...
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni ...
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Vezi toate știrile
×