Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 10:15
Vârsta de pensionare din România este în creștere, în prezent pentru anumite categorii speciale, iar din anul 2030 se va egaliza între femei și bărbați la 65 de ani. În timp ce țara noastră se pregătește pentru această schimbare, alte state europene ridică deja pragul la 67 sau chiar 73 de ani.

În Italia, vârsta de pensionare va crește din anul 2027. Guvernul condus de Giorgia Meloni se confruntă cu o nouă provocare în această privință, ca urmare a creșterii speranței de viață. Potrivit legislației italiene, de la 1 ianuarie 2027, vârsta de pensionare standard ar crește la 67 ani și trei luni, iar pensionarea anticipată la 43 de ani și o lună, respectiv cu un an mai puțin pentru femei.

Vârsta de pensionare crește din 2027 în Italia

Giorgia Meloni promisese inițial că va bloca această creștere, cel puțin pentru moment, însă presiunile bugetare par să limiteze marja de manevră. Blocarea creșterii ar costa statul italian aproximativ trei miliarde de euro, o sumă care ar fi dificil de acoperit ținând cont de contextul actualului buget.

Deși guvernul își reafirmă angajamentul de a „depăși” reforma Fornero, scenariile care se conturează indică o serie de compromisuri, scrie publicația Fanpage. Printre variantele care ar putea fi luate în calcul se numără exceptarea de la majorare a persoanelor care au împlinit 64 de ani la începutului anului 2027, a celor care lucrează în domenii considerate solicitante sau a celor care au început contribuțiile înainte de vârsta de 18 ani.

O altă opțiune ar fi aplicarea graduală a creșterii: o lună în plus în 2027 și încă două luni în 2028, pentru a atenua impactul asupra populației active. Discuțiile privind modificarea vârstei de pensionare au fost relansate la începutul anului, după ce Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL) a avertizat asupra unei posibile creșteri, ulterior confirmate de Institutul Național de Statistică (ISTAT) și de Oficiul General de Contabilitate al Statului. Conform datelor oficiale, speranța de viață a italienilor de 65 de ani a atins un nivel record – 21,2 ani – ceea ce, potrivit formulei actuale, impune o ajustare automată a vârstei de retragere din activitate.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1.083.774 de români. Această cifră plasează Italia pe una dintre primele locuri ca destinație pentru comunitatea românească din diaspora.

