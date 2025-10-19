TABEL | Ce pensie vei primi, în funcție de ce salariu ai acum

Sistemul public de pensii din România se bazează pe principiul contributivității, ceea ce înseamnă că nivelul pensiei depinde direct de perioada de cotizare și de veniturile realizate de-a lungul carierei. În prezent, legislația prevede condiții clare privind vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare. S-a realizat o estimăre privind cuantumul pensiei raportat la salariul net actual, pentru un stagiu complet de 35 de ani.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc simultan condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv, conform prevederilor legale. Cei care ating aceste condiții pot opta între pensionare și continuarea activității profesionale, cu acordul anual al angajatorului, până la vârsta de 70 de ani.

Vârsta standard de pensionare este stabilită prin lege, în funcție de anul și luna nașterii, și reprezintă momentul de la care o persoană poate primi pensie pentru limită de vârstă. Atât pentru bărbați, cât și pentru femei, aceasta este de 65 de ani. În cazul femeilor, între septembrie 2024 și ianuarie 2035, vârsta standard de pensionare crește de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele sexe, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani. Aceste stagii se stabilesc în funcție de luna și anul nașterii.

Ce pensie vei avea în funcție de salariu

Tabelul prezintă o estimare a pensiilor pentru diferite niveluri de salarii nete actuale (în anul 2025), variind între 3.000 și 20.000 de lei pe lună. Calculele au fost realizate pentru un ciclu complet de cotizare, adică pentru o vechime de 35 de ani în muncă.

Estimarea este exprimată în două variante:

Pensie 40% – scenariul conservator, care reflectă o variantă moderată a nivelului de pensie, ținând cont de posibile perioade cu contribuții mai mici sau variații ale veniturilor.

Pensie 45% – scenariul optimist, aplicabil persoanelor cu o carieră completă și constantă, fără întreruperi în contribuții, reflectând un nivel mai ridicat de sustenabilitate financiară.

Astfel, pentru un salariu net actual de 3.000 lei, pensia estimată variază între 1.200 și 1.350 lei, în timp ce pentru un salariu de 20.000 lei, pensia estimată se situează între 8.000 și 9.000 lei. Proporțional, se observă că pensia crește liniar cu venitul, menținând procentul de 40% sau 45%.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”

Crește salariul minim în România? Fostul ministru a făcut anunțul: „Vă asigur de acest lucru!”