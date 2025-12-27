Maria Sole Agnelli a murit la 100 de ani! A fost o figură cheie în dinastia FIAT și sora avocatului Gianni Agnelli

Maria Sole Agnelli, sora avocatului Gianni Agnelli și a Susannei Agnelli, a murit ieri, 26 decembrie 2025, la vârsta de 100 de ani. De-a lungul vieții, femeia a fost o prezență puternică în mai multe domenii. Toate detaliile în articol.

Maria Sole Agnelli s-a născut pe data de 9 august 1925 și a avut patru copii – Virginia, Argenta, Cintia și Bernardino din prima căsătorie și Eduardo din a doua căsătorie.

Maria Sole Agnelli a murit la 100 de ani

Sora lui Gianni Agnelli a fost primar al orașului umbrian Campello sul Clitunno în perioada 1960-1970, într-o perioadă în care foarte puține femei dețineau astfel de funcții în Italia. Mai apoi, timp de 14 ani a fost președinta Fundației Agnelli, până în 2018. De asemenea, ea a fondat și controlat gigantul italian producător de automobile.

Maria Sole Agnelli a locuit în Torrimpietra, un cătun din municipiul Fiumicino. Chiar în vila în care aceasta locuia, femeia a fost victima unui jaf în luna ianuarie din anul 2024, atunci când un agent de pază și menajera au fost ținuți cu forța de hoți și legați. Aceștia au furat atunci un seif cu bijuterii și ceasuri de valoare. În tot acest timp, Maria Sole Agnelli dormea.

Pe lângă viața publică, Maria Sole Agnelli a fost pasionată de sportul ecvestru italian și a deținut un grajd de cai în perioada postbelică. Munca ei a pus-o printre figurile cele mai importane din domeniu, într-o perioadă în care Italia era foarte competitivă pe scena internațională.

În acea perioadă Italia câștiga Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, unde calul Woodland a câștigat o medalie de argint.

CITEȘTE ȘI:

Doliu pentru o fostă gimnastă de top a României! Bunicul ei a murit în a doua zi de Crăciun

Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun