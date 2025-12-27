Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el

Angajații din România ar putea beneficia, în perioada următoare, de un nou tip de concediu plătit dedicat refacerii profesionale, în contextul creșterii numărului de cazuri de epuizare la locul de muncă.

Un proiect legislativ aflat în analiză propune instituirea unui cadru clar pentru prevenirea și gestionarea fenomenului de burnout, tot mai des întâlnit în discuțiile despre sănătatea în mediul profesional.

Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România

Potrivit documentului, angajatorii vor fi obligați să informeze periodic personalul cu privire la riscurile asociate epuizării profesionale și la metodele de prevenire. Aceste informări vor putea fi realizate prin materiale dedicate, sesiuni interne de instruire sau alte instrumente adaptate specificului fiecărei companii.

Totodată, riscurile psihosociale vor trebui incluse în evaluările interne de securitate și sănătate în muncă, alături de riscurile deja analizate în mod obișnuit.

Pentru firmele care au peste 50 de salariați, obligațiile devin mai extinse. Acestea vor trebui să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, construit în funcție de activitatea desfășurată și realizat în consultare cu reprezentanții angajaților sau cu organizațiile sindicale.

În plus, va fi necesară o evaluare internă specifică a riscurilor psihosociale, utilizând instrumente aprobate de Ministerul Muncii și dezvoltate împreună cu specialiști în psihologia muncii.

Un alt element important al proiectului este crearea unui mecanism intern, confidențial și ușor accesibil, prin care angajații pot semnala situații de suprasolicitare fără teama unor sancțiuni.

Cine poate beneficia de acest concediu

Printre măsurile propuse se numără și posibilitatea introducerii unui concediu plătit pentru refacere profesională. Acest concediu nu va fi obligatoriu, însă poate fi inclus în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al companiei.

Angajatorii vor putea stabili un număr de zile lucrătoare pe an, acordate la cererea salariaților, fără a fi necesare documente medicale. Scopul acestui tip de pauză este reducerea stresului acumulat și prevenirea instalării epuizării profesionale.

Pe lângă zilele libere plătite, angajatorii vor avea opțiunea de a finanța programe de sprijin psiho-emoțional, integral sau parțial.

Aceste programe pot include sesiuni de consiliere psihologică individuală sau de grup, realizate de specialiști autorizați în psihologia muncii și organizațională. Participarea angajaților va fi voluntară, iar confidențialitatea va fi garantată.

Proiectul oferă și o definiție clară a epuizării profesionale, în conformitate cu standardele internaționale, descriind-o ca pe un fenomen asociat exclusiv activității profesionale și expunerii prelungite la stres, fără a fi considerată o afecțiune medicală.

Manifestările includ oboseală persistentă, distanțare emoțională față de activitatea profesională și scăderea performanței. Inițiatorii subliniază că, în lipsa unei reglementări clare, prevenirea burnoutului a depins până acum de inițiativele voluntare ale angajatorilor.

Noul pachet de măsuri urmărește să ofere angajaților instrumente reale de protecție, posibilitatea de a semnala suprasolicitarea și cadrul necesar pentru a discuta reorganizarea muncii fără consecințe negative.

Concediul pentru refacere profesională ar putea deveni astfel un pas important către un mediu de lucru mai echilibrat și mai sănătos.

