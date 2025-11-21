Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță

Finalul anului 2025 și începutul lui 2026 marchează una dintre cele mai generoase perioade de relaxare pentru români din ultimii ani. Calendarul sărbătorilor legale, combinat cu modul în care cad zilele lucrătoare, va oferi angajaților și elevilor ocazia de a beneficia de mai multe zile libere consecutive, creând minivacanțe extinse.

Crăciunul din 2025 cade joi și vineri, respectiv pe 25 și 26 decembrie, ceea ce transformă sfârșitul săptămânii în patru zile libere consecutive, incluzând weekendul imediat următor, 27 și 28 decembrie. Astfel, românii vor avea la dispoziție o pauză de patru zile pentru odihnă, petrecere a timpului alături de familie sau pentru scurte excursii înainte de trecerea în noul an. Această structură creează o oportunitate de a încheia anul în ritm relaxat, fără întreruperi de la programul obișnuit de lucru.

Zile libere de Crăciun și Revelion

Noul an continuă în aceeași notă favorabilă. Zilele de 1 și 2 ianuarie 2026, dedicate Anului Nou, cad tot joi și vineri, ceea ce leagă sărbătorile de weekendul de 3 și 4 ianuarie, generând încă un interval de patru zile libere consecutive. Perioada de odihnă se prelungește însă datorită zilelor de 6 și 7 ianuarie, când sunt marcate Boboteza și Ziua Sfântului Ioan Botezătorul.

Astfel, persoanele care își pot lua liber și luni, 5 ianuarie, vor beneficia de o minivacanță de șapte zile consecutive, între 1 și 7 ianuarie. Aceasta reprezintă una dintre cele mai lungi perioade libere din an, o combinație rar întâlnită în România, oferind o oportunitate unică de recuperare după sărbători și de început relaxat al anului 2026.

Elevii și cadrele didactice se vor bucura și ei de o vacanță generoasă. Conform structurii anului școlar 2025–2026, vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie și se încheie pe 7 ianuarie, ceea ce înseamnă că școlarii vor avea 18 zile libere. Aceasta este cea mai lungă pauză din întregul an școlar, în afara vacanței de vară, oferind timp suficient pentru odihnă și activități recreative.

Din perspectiva întregului an 2026, românii vor beneficia de 17 zile libere legale, deși în practică acestea vor fi 16, deoarece Ziua Copilului se suprapune cu a doua zi de Rusalii, pe 1 iunie. Calendarul complet al zilelor nelucrătoare include: 1 și 2 ianuarie (Anul Nou), 6 și 7 ianuarie (Boboteza și Sfântul Ioan Botezătorul), 24 ianuarie (Unirea Principatelor Române), 10 aprilie (Vinerea Mare), 12 și 13 aprilie (Paștele Ortodox și a doua zi de Paște), 1 mai (Ziua Muncii), 31 mai și 1 iunie (Rusaliile și a doua zi de Rusalii, concomitent cu Ziua Copilului), 15 august (Adormirea Maicii Domnului), 30 noiembrie (Sfântul Andrei), 1 decembrie (Ziua Națională) și 25 și 26 decembrie (Crăciunul).

