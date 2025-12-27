Durerea pe care Mihai Ghiță a trăit-o de sărbători. Mesajele l-au răvășit

Pentru Mihai Ghiță, 2025 a fost un an plin de provocări și momente dificile, dar și de lecții despre viață și responsabilitate. Actorul dezvăluie pentru CANCAN.RO cum a reușit să treacă peste oboseală și singurătate, să aprecieze gesturile simple și să transforme sărbătorile într-un prilej de liniște, bucurie și conexiune cu oamenii din jur.

2025 nu a fost un an ușor pentru Mihai Ghiță (41 de ani), prezentatorul emisiunilor “Asta-i România!”, de la Kanal D, și “În oglindă”, de la Kanal D2. Provocările profesionale și problemele de sănătate l-au solicitat mai mult decât oricând, însă actorul a găsit puterea să se regăsească și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: familia, prietenii și gesturile mici care fac sărbătorile speciale. Într-un interviu sincer pentru CANCAN.RO, Mihai vorbește despre momentele dificile, despre singurătatea trăită în trecut și despre cum a învățat să aducă Crăciunul mai aproape de oameni, chiar și de cei care altfel l-ar fi petrecut singuri.

„Crăciunul nu înseamnă cadouri, ci momente simple, bucurie și oameni dragi”

CANCAN.RO: Cu ce te-a surprins 2025? Dacă ar fi să numești cea mai mare bucurie, dar și cea mai mare provocare din acest an, care ar fi acelea?

Mihai Ghiță: Pentru mine, 2025 a fost un an dificil și cred că așa l-au resimțit și românii. Am simțit că totul merge greu și am avut nevoie de eforturi suplimentare pentru a ajunge la capătul lui. M-am simțit mai obosit ca niciodată, însă m-am regăsit într-o anumită măsură. Anul acesta mi-am luat un pic de timp ca să am grijă de mine. De asta le spun oamenilor să aibă mai întâi grijă de ei înșiși. Având grijă de tine, poți să faci foarte multe alte lucruri și să-i ajuți si pe alții. Dacă tu nu ai grijă de tine, nu prea poți să reușești nimic.

CANCAN.RO: Cu ce gânduri, planuri și speranțe intri în noul an?

Mihai Ghiță: Am învățat, în urmă cu foarte mult timp, să nu-mi mai fac planuri, pentru că în momentul în care îmi fac planuri, mi se pare că pun o ștachetă pe care, dacă nu reușesc să o ating, o să fiu foarte dezamăgit de mine întregul an. Așa că, dacă merit ceva, dacă ceva e pus deoparte și pentru mine în 2026, cu siguranță voi trăi, voi vedea și le voi lua pe toate așa cum vin. Nu mă pasionează atât de mult să știu ce o să fac, pentru că eu consider că trebuie să le trăiești pe toate la momentul oportun.

CANCAN.RO: Cum arată Crăciunul ideal pentru tine? Unde ai petrecut sărbătorile în acest an?

Mihai Ghiță: Referitor la „petrecutul Crăciunului”, din start nu sunt de acord „să-l petrec”. De regulă, am grijă să adun oameni de Crăciun și să ne aducem aminte de lucrurile care sunt frumoase, să ne mulțumim unul altuia la masă. Așadar, nu “petrecem” de Crăciun, ci încercăm să petrecem de Revelion.

Crăciunul pentru mine a însemnat dintotdeauna să reușească să-mi intre în casă majoritatea oamenilor pe care îi iubesc și îi mai am lângă mine. Când aveam 20-30 de ani, nu știam cum să fac să plec de acasă, să mă duc cât mai departe de Sărbători. Pe când acum am realizat cum casele sunt din ce în ce mai goale. Eu locuiesc într-un bloc, în centrul Capitalei. Am lângă mine un bloc în care locuiesc numai bătrâni. Anul trecut, în ziua de Crăciun, am trecut pe la fiecare și le-am deschis ușa. Sunt niște bătrâni care au rămas prinși în București, nu au rude sau poate că au, dar acestea sunt foarte departe, în America, în Spania sau în Italia. A fost absolut minunat!

Așa că, dacă vreți să faceți ceva, căutați conceptul de pay it forward – să dați mai departe un pic din ce ați primit în anul respectiv și o să vedeți cum un pic din Crăciun vă tihnește. Majoritatea oamenilor spun că . Nu mai e Crăciunul așa cum era în copilărie, pentru că noi asociam Crăciunul cu bucurie. În timp ce înaintăm în vârstă, înțelegem semnificația cu adevărat, una profund spirituală; în loc să alergăm prin magazine, mai bine alergăm prin case unde mai găsim oameni, să facem diferența, să le arătăm cum poate să arate o zi bună. Și dacă le dăruim Crăciun; cred că aşa suntem mai câștigați.

CANCAN.RO: I-ai scris Moșului în acest an? Care a fost cea mai arzătoare dorință a ta, în acest Crăciun?

Mihai Ghiță: Nu i-am scris Moșului în acest an, însă am niște scrisori pentru el de la câțiva copii simpli din țara asta, pe care încerc să le parcurg și să cumpăr ceea ce-și doresc micuții. De Moș Nicolae, de exemplu, am văzut în social media, copii care au primit un telefon, au primit cele mai scumpe jucării sau cele mai frumoase haine pe care și le-au etalat pe internet, însă, în aceeași Românie, sunt copii ca aceia care mi-au scris mie, care își doresc o plastilină. Să nu fi avut până la șase ani o plastilină cu care să te joci? Aici vine durerea, din copilării în care nu s-a auzit de Moșul.

Eu nu i-am scris lui Moș Crăciun când eram mic, pentru că am învățat din familie să nu cer foarte mult și să mă bucur de mărul pe care mi-l punea bunica sub brad. Era suficient, era oferit cu toată dragostea! Așa că nu-i scriu deloc Moșului, aștept să mă surprindă el (râde) sau să-i surprindem noi pe alții.

CANCAN.RO: Cum arăta Crăciunul copilăriei, ce îți lipsește cel mai mult de atunci și ce ai păstrat și astăzi?

Mihai Ghiță: Îmi lipsesc oamenii care nu mai sunt la masa de Crăciun. Țin minte că întotdeauna ne trezeam foarte devreme, era întotdeauna zăpadă, era întotdeauna miros de mâncare, mâncare pe care noi o consideram cea mai bună din lume, nu conta ce puneam pe masă, știam că e făcută de bunica și că era cea mai bună. Rând pe rând, veneau toate rudele, toți unchii, toate mătușile, toți verișorii și țin minte că, eram foarte mic, stăteam cuibărit undeva lângă sobă, la căldură, și auzeam oameni veseli. Ce a dispărut acum din copilăria mea este această veselie a oamenilor care își petrec Crăciunul împreună, care sunt undeva, într-o casă la țară, în casa bunicilor. Asta îmi lipsește mie și consider că tot ce ne ia nouă telefonul ăsta pe care îl ținem în mână asta e, apropierea de oameni.

Dacă mergi pe o scară de bloc, în momentul acesta, în București, nu mai auzi oameni care râd, care ascultă muzică, care se veselesc. Nu mai fac asta, din păcate…

CANCAN.RO: Într-un scenariu perfect, cine ți-ai fi dori să fie alături de tine la masa de Crăciun?

Mihai Ghiță: Dacă aș avea posibilitatea să mai stau cu cineva la masă, acesta ar fi bunicul meu. A fost un om simplu, care mi-a modelat viața, care a știut ca, în momentul în care am ieșit pe ușa casei, să-mi spună să ridic ochii din pământ, să-i pun în pământ atunci când nu am dreptate, să respect pe toată lumea și să nu uit niciodată drumul de întoarcere spre casă.

VEZI ȘI: Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.