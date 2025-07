Leonard Doroftei vorbește despre legătura specială cu Mihai Leu: „În afara cantonamentelor spuneam bancuri cu el, a fost…”

Dispariția lui Mihai Leu a lăsat o durere adâncă în sufletul lui Leonard Doroftei, care a declarat pentru CANCAN.RO că vestea l-a șocat și că nu au mai vorbit în ultima perioadă. Fostul campion a rememorat cu emoție anii în care au fost colegi de cameră la cantonamente, amintiri prețioase din epoca de aur a boxului românesc.

Leonard Doroftei, fost campion mondial WBA, a rememorat cu emoție anii ’80 și momentele speciale petrecute alături de Mihai Leu, când au fost colegi de cameră în cantonamente și și-au clădit o prietenie puternică.

,,Amintirile mele cu el sunt din anul 1986, cantonamente, l-am văzut la Deva boxând cu Francisc Vaștag. Am devenit colegi de cameră în cantonamente, am stat o perioadă împreună. Ne-am înțeles bine. Era un coleg pe care te puteai baza. (n.r.- Lumea îl percepea ca un om serios, calculat, meticulos…) Era meticulos câteodată, prea meticulos! Așa mai glumim noi în box, te pândea, cum greșeai, imediat… te pedepsea! În afara cantonamentelor mai spuneam bancuri cu el, a fost un băiat extraordinar!”, ne-a declarat Doroftei.

CITEȘTE ȘI:Ți se rupe sufletul! Ce mesaj a transmis soția lui Mihai Leu după decesul fostului campion: „Îți simt prezența”

,,Îmi fac o nouă sală de box, în stil propriu”

Leonard Doroftei a vorbit și despre afacerea sa din box. El are acum cu totul alte planuri.

,,Îmi fac un Atelier Box, așa se spune. Vreau să îmi deschid o sală numai a mea, unde să fac ce știu eu să fac, box, în stilul meu propriu și am să fac. Într-o lună de zile sunt pregătit să-i dau drumul. Va fi în București, în zona de nord a Capitalei. Cine vrea să învețe tainele boxului, să vadă cum se lucrează , ce înseamnă cu adevărat box, nu doar să lovești în sac, îl aștept cu drag! Eu nu te învăț doar box, te învăț și cum să faci box!”, a spus Doroftei.

Cel supranumit ,,Moșul” ne-a dezvăluit și care a fost ultima vedetă cu care s-a antrenat în ring. ,,Ultima vedetă pe care am avut-o la un antrenament a fost Pepe. Am lucrat cu Pepe , pe dans (n.r.- râde). Mai are un pic de lucrat fizic, dar este super! E o plăcere să lucrezi cu Pepe, ar fi fost un boxer de top! E talentos (n.r- râde)! L-am scos la dans pe latino! Se mișcă foarte bine, are cadență, are suflu, are ceva nativ, e o plăcere să lucrezi cu el. Când voi deschide iar sala, o să colaborăm iar”, a mai declarat Leonard Doroftei.

Sursa foto: Facebook/LeonardDorofteiOficial

VEZI ȘI: Lecție de viață de la un campion: Mihai Leu a păcălit moartea, învață să meargă din nou și se pregătește de raliuri!