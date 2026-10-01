Ea este mama copiilor lui Lorenzo de la Insula iubirii 2026. Cum arăta iubitul Nattashei pe vremea când se intitula Laurențiu Bălăucă

S-a aflat cine este mama celor trei copii ai lui Lorenzo de la „Insula Iubirii” 2026! Laurențiu Bălăucă, bărbatul care a intrat în sezonul 10 al emisiunii alături de Nattasha Black, are în spate un mariaj de opt ani despre care a vorbit foarte puțin.

Pentru public, Lorenzo este bărbatul care a intrat în sezonul 10 al emisiunii alături de Nattasha Black. Numai că, înainte de relația devenită subiect național, concurentul a avut o familie și o viață complet diferită.

Cine este mama celor trei copii ai lui Lorenzo

Laurențiu Bălăucă a fost căsătorit timp de opt ani cu o femeie care a preferat să nu stea în fața camerelor și să nu se bage în lumina reflectoarelor. Din mariajul lor au rezultat trei copii. El a spus că nu este ușor să accepți un bărbat cu trei copii, dar că Natasha l-a acceptat așa cum e.

„Sunt un om divorțat, am 3 copii. Că mă acceptă și cu copii. Nu e ușor să accepți pe cineva cu 3 copii și să te și implici”, a declarat Lorenzo.

Așadar, înainte de „Insula Iubirii”, înainte de ispite, camere și scandaluri, Laurențiu Bălăucă era deja tatăl a trei copii și trecuse printr-un divorț. Fotografiile care au ieșit acum la iveală sunt făcute cu ani în urmă, pe vremea în care Lorenzo era departe de statutul de concurent urmărit de public.

În imagini apare alături de femeia cu care a fost căsătorit, iar diferența dintre Laurențiu de atunci și bărbatul văzut astăzi la televizor este evidentă. Între timp, viața lui s-a schimbat serios: mariajul s-a terminat, familia s-a reorganizat, iar el a ajuns să-și trăiască noua poveste de iubire în fața camerelor.

Dacă unii și-ar imagina că, după divorț, Lorenzo s-a îndepărtat de familie, realitatea prezentată chiar de el este alta.

Cum se înțelege Natasha Black cu copiii lui Lorenzo

Concurentul a spus că este la doar cinci minute distanță de copii și că își face timp constant pentru ei. Nu i-a lăsat în urmă odată cu divorțul și nici nu vrea să-i transforme într-un capitol secundar al vieții sale. Ba din contră, copiii au rămas una dintre prioritățile lui.

Relația cu Nattasha Black a venit într-un moment în care Lorenzo avea deja o familie, trei copii și un divorț în spate. Pentru el, unul dintre cele mai importante semnale a fost felul în care actuala lui parteneră s-a comportat cu cei mici.

„M-a atras cum s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș. Și acum sunt la mine”, a declarat Lorenzo de la Insula Iubirii.

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S-a aflat motivul pentru care Nattasha l-a acceptat pe Lorenzo, deși are copii: „Nu pot să mă las pe mine”