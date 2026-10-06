Alin Borcan, din nou acasă după ce a fost eliberat din arest! Cum s-a filmat alături de Sibel

Alin Borcan a fost eliberat
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Alin Borcan este din nou acasă, după ce a fost eliberat din arest. Tiktokerul a apărut în mediul online la scurt timp după ieșirea din custodia autorităților, iar imaginile publicate i-au făcut pe urmăritori să se întrebe dacă informația este reală sau dacă este vorba despre o nouă glumă a acestuia.

De-a lungul timpului, Alin Borcan a avut numeroase probleme cu autoritățile și a fost reținut de mai multe ori, ajungând în atenția publică în urma unor situații controversate.

Cea mai recentă problemă a apărut după ce numele său a fost menționat într-un dosar în care sunt investigate fapte precum ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a venit la doar câteva luni după ce tiktokerul s-a prezentat drept Cristian Popescu Piedone.

Ce a spus Alin Borcan după ce a fost eliberat din arest

În cursul zilei de ieri, Alin Borcan s-a filmat în mașină, alături de partenera sa, Sibel, femeia cu care are două fetițe. În imaginile publicate pe TikTok, acesta a făcut haz de necaz și a anunțat că este liber, precizând că iubita sa îl duce acasă.

„Vreau să știți că am ieșit de la pușcărie. Sunt cu soția, mă duce acasă”, a spus Alin Borcan, pe TikTok.

Alin Borcan

Sursa foto: Social media

Apariția lui în mediul online a stârnit rapid reacții, mai ales pentru că unii urmăritori nu au știut dacă să ia afirmațiile în serios. Nelămuririle au fost clarificate câteva ore mai târziu, când mama lui Alin a confirmat că acesta a fost eliberat și a ajuns la domiciliu.

Femeia a povestit că fiul ei este acum alături de cele două fetițe și că a primit numeroase mesaje și telefoane din partea celor care voiau să afle dacă informația despre eliberarea tiktokerului este adevărată.

„Vreau să vă spun că Alin e acasă, e la domiciliu (…) Vă iubește, îi este dor de voi (n.r. de urmăritori). Doamne ajută că a venit acasă, la fetițele lui, deci este adevărat, este la domiciliu (…) Primesc foarte multe mesaje, mă sună foarte multă lume și nu pot să răspund”, a comentat și mama lui, pe TikTok.

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