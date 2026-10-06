Cerere neobișnuită într-o comandă la shaormerie: „Dacă puteți să scrieți pe a 2a shaorma (fără ceapă) te iubesc Larisa”. Ce a primit, de fapt

Cerere neobișnuită într-o comandă la shaormerie: "Dacă puteți să scrieți pe a 2a shaorma (fără ceapă) te iubesc Larisa". Ce a primit, de fapt
Shaorma/foto: social media
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O comandă obișnuită la shaormerie s-a transformat într-o situație amuzantă, după ce un client a avut o cerere mai puțin întâlnită pentru personalul localului. Pe lângă ingredientele comandate, acesta a vrut ca pe una dintre shaorme să fie transmis și un mesaj de dragoste pentru Larisa.

Clientul a precizat în detaliile comenzii că dorește ca pe cea de-a doua shaorma, comandată fără ceapă, să fie scris mesajul „Te iubesc Larisa”. Cererea era simplă și avea, cel mai probabil, rolul de a transforma o banală masă într-un mic gest romantic.

Cerere neobișnuită într-o comandă la shaormerie

Angajații shaormeriei au încercat să respecte solicitarea, însă rezultatul final a fost diferit de ceea ce ar fi putut anticipa clientul. În loc ca mesajul să fie așezat clar, în forma dorită, pe ambalaj, acesta a fost adaptat într-un mod care a făcut ca referința la shaorma fără ceapă să devină parte din mesaj.

Pe ambalajul produsului a apărut, scris de mână, textul „Te iubesc fără ceapă Larisa”, alături de o inimioară. Astfel, ceea ce trebuia să fie o declarație romantică a devenit, involuntar, o formulare care poate fi interpretată într-un mod cu totul diferit.

Situația este cu atât mai amuzantă cu cât formularea inițială a comenzii făcea o distincție clară între mesaj și preferințele culinare. Clientul ceruse ca a doua shaorma să fie pregătită fără ceapă și, separat, să fie transmis mesajul „Te iubesc Larisa”. În varianta scrisă pe ambalaj, însă, cele două informații au fost practic unite.

Dintr-un mesaj care trebuia să fie cât se poate de romantic, a rezultat o declarație cu o notă culinară. „Te iubesc fără ceapă, Larisa” poate suna ca o promisiune sentimentală, dar și ca o descriere a unei preferințe gastronomice foarte specifice.

Mai mult, pe lângă text, angajatul a adăugat și o inimioară, semn că intenția romantică a cererii a fost înțeleasă. Diferența a apărut însă în formularea propriu-zisă, care a transformat comanda într-un moment neașteptat de comic.

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