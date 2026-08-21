Claudia Pavel a intrat la detox total. „Nu mă vopsesc, nu îmi fac manichiura”

Claudia Pavel
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Claudia Pavel a vorbit deschis despre felul în care a ales să își schimbe rutina de îngrijire. Vedeta a început fie mult mai atentă la produsele și procedurile pe care le folosește.

Artista a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, unde a povestit că traversează o perioadă în care încearcă să renunțe la cât mai multe substanțe și intervenții pe care le consideră nepotrivite pentru organism.

Vedeta spune că, în ultima perioadă, a ales să acorde mai multă atenție îngrijirii naturale și să fie selectivă inclusiv atunci când vine vorba despre produsele cosmetice. Claudia Pavel a explicat că nu mai apelează la vopsirea părului și nici la manichiură. Atunci când își îngrijește pielea încearcă să aleagă produse pe care le consideră mai sănătoase.

„Am intrat la detox total. Nu mă vopsesc, nu îmi fac manichiura. Mă cremuiesc, dar cu lucruri sănătoase. Am mai multă grijă de mine ca niciodată. Mă machiez, dar încerc să aleg machiaje cât mai sănătoase.”, a mărturisit Claudia Pavel în podcastul moderat de Teo Trandafir.

Motivul pentru care a renunțat la botox și acid hialuronic

Unul dintre subiectele abordate de artistă a fost reprezentat de procedurile estetice. Claudia Pavel a explicat că, în prezent, nu își dorește să apeleze la injecții cu botox sau acid hialuronic. Decizia sa este legată de dorința de a reduce contactul cu substanțele pe care le consideră potențial problematice pentru organism.

„Botox nu îmi fac, pentru că se numește toxină. Totuși, e clar că face ceva în corp. Și nici acid hialuronic, pentru că și acela este acid. Nu sunt chiar atât de nepericuloase toate substanțele.”, a mai spus artista.

Sursa foto: Social media

Claudia Pavel nu susține că toate procedurile estetice ar trebui evitate. Artista vorbește despre propriile decizii și despre felul în care a ales să își privească rutina de frumusețe.

Vedeta este mai atentă la stilul său de viață

Artista a mărturisit că această schimbare nu se rezumă doar la aspectul exterior. Pentru ea, perioada de „detox” înseamnă și o preocupare mai mare pentru propria stare de bine și pentru alegerile pe care le face zi de zi.

Claudia Pavel continuă să folosească produse de îngrijire și să se machieze. Însă spune că încearcă să fie mult mai atentă la compoziția acestora. În același timp, a renunțat la anumite obiceiuri care făceau parte din rutina sa de frumusețe, precum vopsitul părului sau mersul la manichiură.

Artista a vorbit despre toate aceste schimbări fără să ascundă faptul că își dorește să aibă mai multă grijă de ea decât a făcut-o până acum. Vedeta a explicat că preferă, cel puțin în această etapă, să adopte o abordare cât mai simplă și să limiteze folosirea anumitor substanțe.

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