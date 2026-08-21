Post Malone s-a logodit. Viitoarea lui soție, Christy Lee, poartă un inel de 2 milioane de dolari

Post Malone s-a logodit cu iubita sa, Christy Lee, iar bijuteria pe care aceasta o poartă la deget a atras imediat atenția. Inelul de logodnă este unul cu un diamant impresionant, a cărui valoare ar putea ajunge la 2 milioane de dolari, potrivit estimărilor unor experți în bijuterii.

Artistul american în vârstă de 31 de ani și Christy Lee s-au logodit, iar inelul a devenit rapid unul dintre cele mai discutate detalii.

Potrivit PEOPLE, experții estimează că diamantul oval montat pe inel ar avea între 15 și 25 de carate. Valoarea exactă a bijuteriei nu este cunoscută, deoarece prețul unui diamant depinde de mai multe caracteristici, printre care culoarea, claritatea, tăietura și caratajul.

Un expert în bijuterii citat de PEOPLE a estimat că un astfel de diamant ar putea avea o valoare cuprinsă între aproximativ 600.000 și 2 milioane de dolari, în funcție de calitatea pietrei.

Olivia Landau, fondatoarea The Clear Cut, are însă o estimare mai conservatoare, considerând că piatra ar avea între 10 și 15 carate.

„Inelul lui Christy Lee pare să aibă un diamant oval alungit de 10-15 carate, montat pe un inel delicat din aur galben, cu tija despicată. Prețul este determinat de calitatea generală a diamantului, dar aș estima că acest inel a costat între 1 și 2 milioane de dolari”, spune Landau.

Landau observă că diamantul spectaculos, combinat cu o montură discretă, se înscrie în tendințele actuale ale inelelor de logodnă purtate de celebrități, precum inelul cu diamant tip cushion alungit al lui Madison Beer și inelul cu diamant în formă de pară purtat de Kylie Jenner.

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Cine este Christy Lee, iubita lui Post Malone

Christy Lee a avut o relație discretă cu Post Malone, iar artistul a preferat în general să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului.

Cei doi au fost însă surprinși împreună în mai multe rânduri, iar relația lor a devenit treptat mai vizibilă. Logodna marchează un nou pas important pentru cuplu.

Post Malone, al cărui nume real este Austin Richard Post, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști americani ai generației sale. A devenit celebru cu piese precum „Congratulations”, „Rockstar”, „Circles” și „Sunflower”.

Logodna vine la câțiva ani după ce Post Malone a devenit tată pentru prima dată. Artistul a confirmat în 2022 că el și partenera sa de atunci au devenit părinții unei fetițe.

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