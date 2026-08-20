Prințul William ar fi nemulțumit de revenirea prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, pe fondul relației extrem de tensionate dintre cei doi frați. Întoarcerea ducilor de Sussex în Regatul Unit ar putea face mai dificil pentru William să evite o eventuală reconciliere cu fratele său, potrivit unor comentarii făcute de un fost corespondent regal.

Peter Hunt, jurnalist și fost corespondent regal al BBC, a analizat situația într-un material citat de RadarOnline și a sugerat că revenirea lui Harry în Marea Britanie schimbă semnificativ contextul în care se află familia regală.

„Pe termen lung, revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie deschide perspectiva existenței a două curți rivale: cea a lui William și cea a lui Harry. Pe termen scurt, Harry va putea să își consolideze apropierea de tatăl său. Prezența sa în țară va face mai dificil pentru fratele său să evite o reconciliere. Este foarte probabil ca întoarcerea surprinzătoare a lui Harry și Meghan să-l fi înfuriat teribil pe William. Decizia ducilor de Sussex de a reveni în Marea Britanie este cel mai clar indiciu de până acum că încercarea lor de a deveni personaje importante la Hollywood a eșuat lamentabil”, spune el.

De ce întoarcerea lui Harry l-ar putea pune pe William într-o situație dificilă

Expertul regal Richard Fitzwilliams susține că Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan, în vârstă de 44 de ani, au decis să se întoarcă acum, cât timp Charles este încă rege, temându-se că o eventuală monarhie condusă de prințul William ar putea face această schimbare mult mai dificilă.

„Este, de fapt, o situație extrem de serioasă. Ceea ce au făcut este să aleagă foarte clar domnia regelui Charles pentru a face acest lucru, știind că opțiunile lor ar putea fi foarte limitate atunci când și dacă William va deveni rege. Sunt aproape sigur că William va analiza foarte atent titlurile lor și, posibil, și titlurile copiilor lor. William va considera acest lucru o dovadă incontestabilă că nu au putut fi de încredere nici măcar o secundă”, a spus el într-o declarație pentru Daily Mail.

Ruptura dintre cei doi frați s-a adâncit după retragerea lui Harry și Meghan din rolurile de membri activi ai familiei regale și mutarea lor în Statele Unite.

Situația a devenit și mai complicată după interviurile acordate de cei doi și după apariția memoriilor lui Harry, „Spare”, în care acesta a făcut dezvăluiri despre relația sa cu familia regală și despre conflictele cu William.

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