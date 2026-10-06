Sylvester Stallone, la un pas să se ia la bătaie cu un alt actor celebru. „Unul dintre noi trebuia să plece”

Sylvester Stallone, la un pas să se ia la bătaie cu un alt actor celebru. „Unul dintre noi trebuia să plece”
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Sursa foto: Profimedia
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Sylvester Stallone a dezvăluit că un conflict izbucnit în urmă cu peste 50 de ani pe platourile de filmare era cât pe ce să se transforme într-o bătaie. Celălalt protagonist al incidentului era nimeni altul decât Richard Gere, iar tensiunile dintre cei doi au ajuns atât de mari încât unul dintre actori a fost nevoit să părăsească producția.

Sylvester Stallone, în vârstă de 80 de ani, relatează episodul în noile sale memorii, „The Steps”, lansate pe 29 septembrie. Conflictul s-a petrecut în 1974, în timpul filmărilor pentru „The Lords of Flatbush”, potrivit PEOPLE.

La vremea respectivă, Stallone și Richard Gere se aflau încă la începutul carierelor lor. Tensiunile ar fi apărut încă din timpul audițiilor pentru film, la care a participat și Robert De Niro.

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Stallone povestește că s-a înțeles bine cu De Niro, însă lucrurile au stat cu totul diferit în cazul lui Gere.

„Îmi amintesc că, inițial, totul a mers destul de bine între mine și De Niro. Încercam să vorbim unul peste celălalt. Îmi plăcea improvizația și procesul de a inventa replici pe loc. Apoi, improvizațiile cu Richard Gere au mers prost, când Gere m-a prins de tricou și unghiile lui mi s-au înfipt în piele. I-am spus să se oprească, dar a făcut-o din nou la a doua dublă”, povestește Stallone.

Sursa foto: Profimedia

Sylvester Stallone voia să reacționeze „ca în viața reală”

Stallone s-a adresat atunci regizorului Stephen Verona și l-a întrebat dacă poate renunța la scenariu și poate reacționa așa cum ar fi făcut-o dacă cineva s-ar fi comportat astfel cu el în viața reală.

Răspunsul său a lăsat puține dubii asupra intențiilor pe care le avea.

„M-am întors spre Stephen Verona și l-am întrebat: «Este în regulă dacă improvizez aici și reacționez așa cum aș reacționa în realitate dacă cineva mi-ar face asta?» El m-a întrebat: «Ce ai face?». «Ce aș face? I-aș scoate dinții». «Te rog, nu»”, își amintește Stallone.

Situația a escaladat în timpul unei pauze de masă. Stallone și Gere mâncau într-o mașină parcată pe platourile de filmare, iar Gere avea o bucată de pui învelită în folie. Stallone susține că l-a avertizat să nu facă mizerie, însă grăsimea de la mâncare a ajuns pe pantalonii săi. De data aceasta, actorul din „Rocky” a reacționat.

„Un șuvoi de grăsime de pui s-a scurs de pe folia de aluminiu pe piciorul meu. L-am lovit cu cotul în piept, am ieșit din mașină, m-am dus în partea lui și l-am tras afară de pe bancheta din spate. «Hei, omule, nu vreau să ajungem la violență fizică», a spus Gere cu o voce subțire. «Prea târziu…» Stephen Verona s-a pus în fața lui Gere. Era clar pentru toată lumea că lucrurile nu funcționau. Unul dintre noi trebuia să plece”, relatează Stallone.

Richard Gere a fost cel care a părăsit filmul

În cele din urmă, regizorul a decis să îl păstreze pe Stallone, iar Richard Gere a fost îndepărtat din distribuția filmului. Rolul său a fost preluat de Perry King.

Robert De Niro a părăsit și el proiectul la scurt timp după aceea pentru a lucra la un alt film, iar Henry Winkler s-a alăturat distribuției.

Pentru Stallone, schimbarea a avut și o consecință fericită. Actorul spune că el și Winkler au devenit prieteni pe viață, acesta sprijinindu-l într-o perioadă în care încă încerca să-și construiască o carieră la Hollywood.

Sursa foto: Profimedia

Stallone și Gere ar fi fost din nou aproape să se bată din cauza Prințesei Diana

Conflictul de pe platourile „The Lords of Flatbush” nu ar fi fost însă ultimul episod tensionat dintre cei doi.

Elton John a povestit în memoriile sale din 2019 despre o altă întâlnire dintre Stallone și Gere, petrecută în anii ’90, la o cină la care participa și Prințesa Diana.

Cântărețul susține că Diana și Richard Gere s-au înțeles foarte bine în acea seară, lucru care aparent nu i-a convenit deloc lui Stallone. Elton John credea că actorul venise la petrecere cu intenția de a se apropia de Diana, dar și-ar fi văzut planurile date peste cap de apropierea acesteia de Gere.

La un moment dat, David Furnish i-ar fi găsit pe cei doi actori confruntându-se, aparent gata să-și rezolve disputa cu pumnii. Situația nu a degenerat într-o bătaie, dar episodul arată că relația tensionată dintre Stallone și Gere ar fi continuat mult timp după incidentul din 1974.

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